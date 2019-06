M. Lajčák: Trump a Putin sa môžu stretnúť na oslavách 75. výročia SNP

Počas budúcotýždňovej návštevy Kyjeva sa minister Lajčák bude snažiť impulzy na ukrajinskej strane posunúť ďalej.

Petrohrad/Bratislava 6. júna (TASR) – V prípade potreby sa schôdzka amerického prezidenta Donalda Trumpa a šéfa Kremľa Vladimira Putina môže uskutočniť na augustových oslavách Slovenského národného povstania (SNP) v Banskej Bystrici. Uviedol to v Konstantinovskom paláci v Petrohrade minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák.



Podľa jeho slov vláde záleží na tom, aby oslavy SNP boli dôstojné, pretože ide o 75. výročie. "Nechceme z toho robiť preteky. Tie oslavy nebudú závisieť od toho, kto príde a kto nepríde. Sú to naše oslavy, pre našich ľudí," uviedol šéf slovenskej diplomacie.



"Ak bude potreba, aby sa títo dvaja lídri stretli, tak si môžu povedať, že majú pozvanie na Slovensko a môžu ho pri tej príležitosti využiť. Ak nebude tlak na to, aby sa stretli, tak sa, samozrejme, takéto stretnutie neuskutoční," konštatoval minister.



Predseda slovenskej vlády Peter Pellegrini pozval vo štvrtok Putina na tohtoročné oslavy 75. výročia SNP. Počas májovej schôdzky s Trumpom v Bielom dome pozval prezidenta USA na návštevu SR.



Štvrtkové rokovanie Pellegriniho s prezidentom Putinom o bilaterálnych slovensko-ruských vzťahoch označil Lajčák za vecné a absolútne konkrétne až detailné.



Medzinárodné témy neboli ich predmetom, keďže tie prebral už samotný minister Lajčák skôr počas štvrtka s ruským partnerom Sergejom Lavrovom.



"Dominovala práve téma Ukrajiny v kontexte toho, že ten politický vývoj a snaha riešenia konfliktu bola zamrznutá v dôsledku čakania na výsledky volieb. Ale teraz, s novým prezidentom, máme novú dynamiku. Ako susedná krajina, ale aj ako predsednícka krajina OBSE sa snažíme naštartovať ten vývoj," zdôraznil. Zároveň ocenil, že ruská strana je pripravená istým spôsobom konštruktívne sa zapojiť do diania.



Taktiež hovorili o spolupráci Ruska s NATO, či o aktuálnom vývoji v Rade Európy v súvislosti s obnovením hlasovacieho práva Ruskej federácie.