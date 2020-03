M. Lajčák udelil v pondelok Zlaté plakety ministra

Bratislava 9. marca (TASR) - Šéf rezortu diplomacie Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) udelil v pondelok Zlaté plakety ministra. Jedna z nich patrí organizácii GLOBSEC, ďalšie ocenenia si prevzali analytik Alexander Duleba, zástupca mimovládneho sektora Pavol Demeš, sociologička Oľga Gyarfašová, expert na migráciu Vladimír Šimoňák a diplomat Marcel Peško. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.



Organizáciu GLOBSEC ocenil minister za prínos do formovania zahraničnej a európskej politiky, do spoločenskej diskusie o zahraničnopolitických, bezpečnostných a európskych otázkach a do pozitívnej prezentácie Slovenska v zahraničí.



Alexander Duleba si ocenenie odniesol za osobnostný a odborný vklad pri hodnotení a analýze smerovania zahraničnej politiky a prezentácií jej priorít slovenskej verejnosti. Analytik a zástupca mimovládnych organizácií Pavol Demeš bol podľa Lajčáka ocenený za jeho dlhoročný prínos pri hodnotení smerovania slovenskej zahraničnej politiky a prezentácií jej priorít.



Sociologička Oľga Gyarfašová dostala ocenenie za osobnostný a odborný vklad pri tvorbe a implementácií projektov zahraničnej politiky Slovenskej republiky, osobitne v oblasti brandingu a prezentácie Slovenska v zahraničí. Experta v oblasti migrácie Vladimíra Šimoňáka ocenil minister za príspevok pri riešení migračnej krízy a tvorbe migračnej politiky Európskej únie.



Dlhoročný diplomat a zamestnanec rezortu Marcel Peško získal ocenenie za mimoriadny prínos k tvorbe a presadzovaniu zahraničnej politiky Slovenska pri spolupráci s Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).