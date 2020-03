Lajčák: Vláda koná tak, aby sme zabránili stavu, aký je v Taliansku

Bratislava 11. marca (TASR) - Zvažovanie vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s novým koronavírusom vychádza z relevantných argumentov a názorov odborníkov. V stredu po prvej časti rokovania vlády to uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD).



Šéf slovenskej diplomacie prízvukoval, že na zasadnutí vlády zazneli relevantné údaje, ktoré hovoria v prospech vyhlásenia mimoriadnej situácie, ďalšie by si členovia kabinetu mali vypočuť o 16.00 h pri pokračovaní rokovania. Lajčák si nemyslí, že vyhlásenie mimoriadnej situácie by bolo prehnaným či dokonca hysterickým krokom. " Vláda je tu na to, aby nič nepodcenila, nič nezanedbala a prijala všetky potrebné kroky, presne o tomto je debata," zdôraznil.



"Preto aj vláda koná tak, aby sme zabránili stavu, ktorý dnes môžeme pozorovať v Taliansku," zdôraznil Lajčák.



Vláda by v stredu po medzirezortnej porade s odborníkmi mala v súvislosti s výskytom nového koronavírusu vyhlásiť mimoriadnu situáciu na celom území SR. Uviedol to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) s tým, že mimoriadna situácia nebude znamenať obmedzenie osobnej slobody a pohybu ľudí, má však pomôcť zabezpečiť štátu potrebné materiálne zásoby.