M. Laurenčík hovoril v Slovinsku o budúcnosti EÚ

Bratislava 29. marca (TASR) - Napriek výzvam máme príležitosť či povinnosť vybudovať lepšiu budúcnosť pre Európanov. Občania očakávajú od Európskej únie (EÚ) konkrétne kroky v kritických oblastiach. Skonštatoval to podpredseda Národnej rady (NR) SR Milan Laurenčík (SaS) na Konferencii predsedov parlamentov členských štátov EÚ v Slovinsku. Dodal, že vojna na Ukrajine ovplyvňuje diskusiu o budúcnosti Európy. Skonštatoval, že odporúčania a názory občanov musia byť strategickým kompasom. Za jednu z hlavných otázok súčasnosti označil to, akú EÚ chceme do budúcnosti.



"Na prvom mieste určite chceme EÚ, ktorá bude mať i naďalej ako svoj prioritný cieľ či životnú misiu presadzovať mier," uviedol a poukázal na napadnutie Ukrajiny Ruskou federáciou. Hovorí o potrebe posilnenia úlohy EÚ vo svete, znížení závislosti od dovozu fosílnych palív z Ruska či o spoločných ozbrojených silách. "Vývoj ostatných týždňov nám zároveň ukázal, že sa zoči-voči hrozbám dokážeme zomknúť a efektívne rozhodovať, a to aj v zahraničnej politike," dodal.



Krajiny Únie sa podľa neho musia aktívne podieľať na posilňovaní jej jednoty, kredibility a akcieschopnosti. Za dôležitú označil silnú spoločnú bezpečnostnú a obrannú politiku, zelenú a digitálnu transformáciu i posilnenie demokracie a európskej identity. Apeluje na zvýšenie informovanosti o EÚ a jej aktivitách. Posilniť podľa neho treba politiku rozširovania a partnerstva s najbližšími východnými susedmi. "Najmä vo svetle žiadostí Ukrajiny, Gruzínska a Moldavska o členstvo v Európskej únii," ozrejmil.



Zdôraznil, že EÚ musí byť schopná reagovať na viaceré výzvy súčasne a efektívne. "Cieľom musí byť posilnenie odolnosti EÚ, to znamená napríklad posilniť aj systém zdravotnej a sociálnej starostlivosti v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19, ale aj na výzvy starnutia obyvateľstva a teraz i migrácie z Ukrajiny," priblížil.