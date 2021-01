M. Lévyová: Nie je jednoduché čakať dlhé mesiace v bolestiach

Bratislava 18. januára (TASR) - Odklad plánovanej zdravotnej starostlivosti bol v uplynulom roku citeľný. Pacienti sa neraz nedokážu dostať k svojmu lekárovi, často sa im nepodarí skontaktovať sa s ním. Pre TASR to v zhodnotení aktuálnej situácie, v ktorej sa ocitli slovenskí pacienti v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu, povedala prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP) SR Mária Lévyová. Zdôraznila, že pacienti tak neraz v bolestiach dlho čakajú na zdravotnú starostlivosť.



AOPP v čase prvej vlny pandémie, počas ktorej došlo k odkladu plánovaných výkonov, upozorňovala na problémy, ktoré tento krok prinesie. Podľa šéfky AOPP odklad prevencií zhoršil a naďalej zhoršuje prognózu mnohých pacientov a v budúcnosti skomplikuje liečbu závažných ochorení, ktoré by bolo možné za normálnych okolností včas odhaliť a liečiť.



Aj odklad operácií zhoršuje zdravotný stav pacientov na čakacích listinách. Lévyová tvrdí, že keď sa k nim pacienti dostanú, budú pre časový posun nielen náročnejšie, ale aj nákladnejšie. Slovenským pacientom sa navyše významným spôsobom znižuje kvalita života. Ani uvoľňovanie opatrení v lete minulého roka nepomohlo dohnať všetky presunuté vyšetrenia a výkony.



Ohrození sú podľa Léyovej predovšetkým pacienti, ktorým pri podozrení na závažné ochorenia, napríklad v prípade onkologických ochorení, neboli vykonané potrebné diagnostické a laboratórne vyšetrenia a nestihla sa tak včas začať prípadná liečba či vykonať operačný zákrok. Podľa šéfky asociácie nie je ojedinelé, že pacienti, ktorých preobjednali v čase prvej vlny, ani takmer po roku neabsolvovali plánované operačné zákroky.



"Pacienti sú z toho unavení a veľmi frustrovaní. Čoraz častejšie sa stretávajú s odmietaním či dokonca nemožnosťou dovolať sa pomoci. Nie je jednoduché čakať dlhé mesiace v bolestiach, so zhoršujúcim sa zdravotným stavom či žiť v strachu, ako ovplyvní odklad zdravotnej starostlivosti vašu šancu na kvalitnejší život v budúcnosti," povedala.



Taktiež dodala, že mnohí si nevedia dať rady so svojimi zdravotnými ťažkosťami, majú otázky k svojej liečbe, no nie vždy dostanú odpovede. "Treba si uvedomiť, že pacienti sú často laici, ktorí nie vždy dokážu správne vyhodnotiť svoj zdravotný stav. Čoraz častejšie čítame o tom, že si nezavolajú pomoc včas alebo v tom horšom prípade tak neurobia vôbec," dodala.



Aktuálna situácia podľa Lévyovej však nie je ľahká pre zdravotníkov. Poznamenala, že v čase, keď je v zdravotníckych zariadeniach čoraz menej personálu a zdravotníkom, ktorí zostávajú pri pacientoch, ubúdajú sily a v čase, keď tisíce pacientov čakajú doma na to, kedy sa dostanú k adekvátnej zdravotnej starostlivosti, sa opäť rieši celoplošné testovanie.