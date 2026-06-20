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M. Lorinc: Slovensko už disponuje niektorými typmi dronov
V tejto súvislosti spomenul i protidronovú obranu.
Autor TASR
Bratislava 20. júna (TASR) - Slovensko už disponuje niektorými typmi dronov. Armáda s nimi aktívne cvičí a zapracováva ich do obranných plánov. Krajina je však len na začiatku procesu. Po stredajšom (17. 6.) rokovaní parlamentného brannobezpečnostného výboru, kde predstavil víziu pre svoje funkčné obdobie, to uviedol náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Miroslav Lorinc.
„Nestačí mať len nejaké prieskumné drony. My sa musíme orientovať aj na útočné drony a potom aj na drony, ktoré nám zabezpečia väčší dosah, dolet,“ poukázal Lorinc.
V tejto súvislosti spomenul i protidronovú obranu. Slovenské ozbrojené sily už v predchádzajúcom období podľa neho vytvorili experimentálnu jednotku, ktorá spôsobilosť testuje. Ako priblížil, na trhu je aktuálne veľa možností protidronových systémov, no je málo informácií o ich efektivite.
„Potrebujeme si všetky tieto veci overiť v rámci nášho vlastného experimentovania a takisto aj v súlade s naším domácim obranným priemyslom. Je dôležité, aby sme mali potom spoľahlivého partnera a aj spoľahlivú základňu,“ myslí si.
„Nestačí mať len nejaké prieskumné drony. My sa musíme orientovať aj na útočné drony a potom aj na drony, ktoré nám zabezpečia väčší dosah, dolet,“ poukázal Lorinc.
V tejto súvislosti spomenul i protidronovú obranu. Slovenské ozbrojené sily už v predchádzajúcom období podľa neho vytvorili experimentálnu jednotku, ktorá spôsobilosť testuje. Ako priblížil, na trhu je aktuálne veľa možností protidronových systémov, no je málo informácií o ich efektivite.
„Potrebujeme si všetky tieto veci overiť v rámci nášho vlastného experimentovania a takisto aj v súlade s naším domácim obranným priemyslom. Je dôležité, aby sme mali potom spoľahlivého partnera a aj spoľahlivú základňu,“ myslí si.