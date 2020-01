M. Lubyová: Dlhy v medzinárodných organizáciách na výskum sú zaplatené

Bratislava 6. januára (TASR) – V nasledujúcom období sa bude potrebné rozhodnúť, ktoré členstvá v medzinárodných organizáciách na výskum a vývoj je potrebné financovať a z ktorých organizácií by malo Slovensko, naopak, vystúpiť. V rozhovore pre TASR to poznamenala ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (SNS), ktorá uviedla, že všetky dlhy spojené s financovaním členských príspevkov Slovenska v medzinárodných organizáciách sa po rokoch podarilo zaplatiť.



Ministerka uviedla, že v roku 2017 zdedila dlh na členskom vo výške 6,5 milióna eur. Poznamenala, že ešte v roku 2018 vyzvala vedeckú komunitu, aby si "upratala" v členstvách, ale reakcia od vedeckej komunity neprišla.



Ročne je na členstvá v medzinárodných organizáciách na výskum pre ministerstvo školstva vyčlenených 11,5 milióna eur. "Takmer celá suma 11,5 milióna eur je jednostranne venovaná len na výskum fyziky. Najdrahšou organizáciou v tomto smere je CERN, ktorý nás stojí do siedmich miliónov eur ročne a od roku 2012 sme mu zaplatili už vyše 40 miliónov. Druhou organizáciou podobného charakteru je Spojený ústav jadrových výskumov Dubna, ktorý je asi o polovicu lacnejší," priblížila Lubyová. Ako doplnila, CERN sa zameriava na základný výskum, Dubna má aplikovanejší charakter, napríklad aj do oblasti medicíny.



"Už tieto dve organizácie spolu činia desať až 10,5 milióna eur a 1,5 milióna eur dávame za Európsku vesmírnu agentúru, na ktorú sme nikdy nemali krytie," povedala. Práve tieto tri organizácie, ktoré sa zameriavajú najmä na výskum v oblasti fyziky, "zhltnú" podľa ministerky všetky finančné prostriedky určené na členstvá v medzinárodných organizáciách. Podľa rezortu školstva si ministerstvo splnilo všetky povinnosti voči domácim pracoviskám zúčastneným v CERN-e. Na základe zmlúv im malo poskytnúť 850.000 eur v roku 2019, čo aj splnilo. Bližšie termíny nie sú dohodnuté a pracuje sa na refundačnom princípe.



"Momentálne máme po rokoch všetky dlhy zaplatené. Do budúcnosti je potrebné upozorniť na to, že sa treba rozhodnúť, akou cestou má Slovensko ísť. Ak by sme mali vstúpiť ako plnohodnotní členovia do Európskej vesmírnej agentúry, nebudeme platiť 1,5 milióna eur ročne, ale možno okolo 20 miliónov," povedala Lubyová s tým, že toto rozhodnutie bude musieť Slovensko urobiť na rozmedzí rokov 2020 a 2021.



Podotkla, že momentálne je pre Slovensko členstvo v Európskej vesmírnej agentúre lacné. "V súčasnosti sme v takom inkubátorovom režime, kde sa nám garantuje 80-percentná návratnosť, ale pokiaľ by sme išli do plného členstva, tak tam nebude garancia návratnosti," vysvetlila šéfka rezortu školstva s tým, že nebudeme mať garanciu, či vedecké komunity a priemyselné kruhy dokážu naspäť vyčerpať to, čo SR do agentúry investuje. Na druhej strane "nie je múdre, aby Slovensko vyskočilo z tohto vlaku v dobe, keď podstatná časť pridanej hodnoty sa tvorí v kozme, a nie na Zemi, keď sa EÚ stáva dodávateľom číslo jeden rôznych zariadení do kozmu".



Ministerka Lubyová poukázala aj na to, že niektoré medzinárodné organizácie, ako napríklad Európska vesmírna agentúra, sa venujú oblastiam mimo rezortu školstva, napríklad navigácii, telekomunikáciám, diaľkovému prieskumu Zeme a podobne, avšak členské príspevky musí plne uhradiť práve ministerstvo školstva, ktoré ich nemá zabezpečené v rozpočte. "Naša snaha ako zapojiť do toho aj iné rezorty, bola zatiaľ, žiaľ, neúspešná," uzavrela.