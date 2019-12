M. Lubyová: Kvóty v duálnom systéme sa nám podarí naplniť

Piešťany 10. decembra (TASR) – Slovensku sa s najväčšou pravdepodobnosťou podarí naplniť kvóty v duálnom systéme, na ktoré SR zaviazali v Bruseli v rámci národného projektu. Počas podujatia Gastro Vianoce na hotelovej akadémii v Piešťanoch to uviedla ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová.



Keď Slovensko v roku 2017 vstupovalo do projektu, bolo v ňom 2000 až 3000 študentov a cieľom bolo mať 12.000 do roku 2020. "V súčasnosti aj vďaka tomu, že sme zákonom upravili duálne školstvo, sa nám podarilo dostať do systému približne 7000 detí. Spolu s tými, ktorí už prešli systémom, a s tými, o ktorých už vieme, že sa v súčasnosti do neho hlásia, sme v tomto odhade optimistickí a vieme s dosť vysokou pravdepodobnosťou povedať, že tieto ciele budú splnené," uviedla Lubyová.



Ako ďalej doplnila, Gastro Vianoce sú dlhoročné tradičné podujatie na jednej z najlepších stredných škôl. "Akadémia dokazuje, že odborné školstvo môže mať vynikajúcu úroveň aj na Slovensku a môže byť úspešné aj v medzinárodnej konkurencii. Osobitne ma teší, že sú tu nielen študenti, ktorí predviedli svoje schopnosti. Okrem nich sú tu zástupcovia zamestnancov, ale aj rodičia, ktorí sa presvedčia, že svoje deti zveria do dobrých rúk," doplnila ministerka školstva.