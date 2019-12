M. Lubyová: Najväčším úspechom je pokračovanie v sociálnych reformách

Bratislava 27. decembra (TASR) – Za najväčší úspech v oblasti školstva v roku 2019 považuje ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (SNS) pokračovanie v sociálnych reformách, a to konkrétne v opatreniach, ktoré viedli k zvýšeniu platov pracovníkov celého rezortu. Ako uviedla v rozhovore pre TASR, za významné považuje aj prijatie zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch.



"Podarilo sa nám urobiť desaťpercentnú valorizáciu od 1. januára 2019, následne teraz od 1. januára 2020 to bude ďalšia desaťpercentná valorizácia," povedala Lubyová. Pripomenula, že od septembra 2019 sa zvýšili platy aj začínajúcim učiteľom takmer o desať percent. Priblížila, že v rámci zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch sa podarilo zachovať aj 12-percentné príplatky za celoživotné vzdelávanie. Zvýšili sa platové tarify výskumným a vedeckým pracovníkom, ktorí tak dobehli svojich kolegov na vysokých školách. "Toto všetko sa podarilo urobiť počas roka a sú to významné 'dvíhatele' sociálnej úrovne pracovníkov rezortu," povedala ministerka.



Dôležitým bodom bolo podľa nej aj prijatie zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorý je "akoby kódexom rezortu školstva". Ministerka je rada, že sa prijal a zároveň zaviedol veľa opatrení, ktoré pomáhajú zvyšovať atraktivitu profesie. "Napríklad tým, že sme zaviedli prvýkrát zákonom garantovanú ochranu pred prejavmi sociopatologického správania, ktoré sa v rezorte vyskytuje," povedala šéfka rezortu školstva. Vyzdvihla aj prijatie zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, ktorým sa zriadila Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo.



Za pozitívum aktuálneho roka hodnotí ministerka aj reštartovanie systému duálneho vzdelávania. "Tento rok priniesol konečne pozitívnu správu v tom, že sa nám podarí dosiahnuť ciele európskeho projektu, v rámci ktorého sme sa zaviazali, že do roku 2020 budeme mať 12.000 študentov zapojených v duáli. Keď som nastúpila do funkcie, vyzeralo to všelijako, len nie dobre, mali sme niečo medzi 2000 až 3000 študentmi. Vďaka zákonnej úprave, ktorú sme presadili minulý rok, sa systém zatraktívnil a už v tomto roku sa nám dostavili dobré výsledky," priblížila Lubyová. Aktuálne je v systéme zapojených vyše 7000 študentov.



Spomenula aj novinky v oblasti digitálneho školstva, a to konkrétne odstránenie papierových potvrdení o návšteve školy pre orgány verejnej moci. V oblasti vedy a výskumu sa vyriešil problém financovania agentúry na podporu výskumu a vývoja, takzvanej všeobecnej výzvy. Za pozitívum Lubyová označila aj prijatie zákona o podpore práce s mládežou.



V oblasti športu spomenula založenie novej inštitúcie, ktorou je Fond na podporu športu, ktorý bude každoročne hospodáriť so sumou 20 miliónov eur. "Tento rok bol mimoriadne prajný aj v oblasti financovania športovej infraštruktúry Slovenska," uzavrela Lubyová.