M. Lubyová: Neľutujem, že som naskočila do rozbehnutého vlaku

Bratislava 19. januára (TASR) – Martina Lubyová (SNS) neľutuje, že sa stala ministerkou školstva neskôr ako ostatní ministri. Na tento post sa dostala na jeseň 2017 po tom, čo v tejto funkcii skončil Peter Plavčan z dôvodu problémov s eurofondmi. Lubyová v rozhovore pre TASR uviedla, že začiatok bol ťažký, ale "naučili sme sa riadiť vlak za jazdy a myslím si, že neľutujem, že som do neho naskočila".



Ministerka uviedla, že to bolo veľmi zaujímavé a podnetné obdobie. "Keď človek nastupuje na ministerský post, je to zväčša po voľbách a prvý rok sa kritizuje to, čo urobili pred vami a tak postupne ďalej. Ja som túto možnosť nemala a musela som "vhupnúť" do rozbehnutého vlaku a začať nejakým spôsobom riadiť, takže začiatky boli veľmi náročné," povedala Lubyová. Ako doplnila, počas prvého roka vo funkcii išlo najmä o riešenie situácie s eurofondmi.



Poznamenala, že je rada, že sa situáciu podarilo postupne vyriešiť, čoho výsledkom bolo v roku 2018 zrušenie varovných listov od Európskej komisie. Poukázala aj na to, že sa "podarilo 'dovyhlásiť' celkovú alokáciu na Operačný program Výskum a inovácie (OP VaI) vo výške 2,1 miliardy eur". Lubyová tvrdí, že v roku 2019 sa podarilo 99 percent prostriedkov, ktoré sú v OP VaI, vyhlásiť vo forme výziev, teda prešli schvaľovaním, plánovaním a samotným vyhlásením výziev. Poznamenala, že "prostriedky sú teda zafixované na účely výskumu a inovácií. Mnohé výzvy už boli vyhodnotené, sú zazmluvnené a niektoré dokonca aj minuté".