M. Lubyová potvrdila, že opatrenia z NPRVaV sa darí postupne napĺňať

Bratislava 4. januára (TASR) – Jednotlivé opatrenia z Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVaV) sa darí postupne napĺňať. V rozhovore pre TASR to uviedla ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (SNS).



"Máme prvý dvojročný akčný plán a na základe hodnotenia, ktoré teraz prebieha, sa nám darí jednotlivé aktivity plniť," povedala Lubyová.



NPRVaV schválený vládou určuje smerovanie slovenského školstva na desať rokov. Dokument tvorí 12 čiastkových cieľov, z toho je šesť pre regionálne školstvo, šesť pre vysoké školstvo, a 106 opatrení. Opatrenia sú rozpracované do implementačného plánu, ktorý pozostáva z piatich dvojročných na seba nadväzujúcich akčných plánov. Prvý akčný plán je určený pre roky 2018 a 2019. Akčné plány číslo dva až päť, sa zameriavajú na opatrenia, ktoré by sa mali v školskom systéme postupne realizovať počas rokov 2020 až 2027.