M. Lubyová: SAV by mala byť apolitická

Bratislava 11. decembra (TASR) - Slovenská akadémia vied (SAV) by zo zákona mala byť apolitickou inštitúciou, preto by nemala politické aktivity používať ako argumenty v pracovnoprávnom vzťahu. V reakcii na výzvu akadémie voči poslancovi parlamentu Ľubošovi Blahovi (Smer-SD) to povedala ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová (SNS). Doplnila, že nezhody treba riešiť v rámci etickej komisie či etického kódexu.



Lubyová pripomenula, že nie je dobré miešať politiku a vedu. "Na to majú etickú komisiu, aby vyhodnotila, či ide o porušenie etickej záležitosti alebo či ide o vyslovene politickú záležitosť," povedala novinárom pred stredajším rokovaním vlády. "Ak majú etickú komisiu, je treba, aby sa tým zaoberala," dodala.



Blaha by mal podľa ministerky ostať v SAV. "Veď nie je možné pracovnoprávny vzťah rušiť z titulu nejakých názorových nezhôd. Treba sa naozaj zaoberať vecami v zmysle pracovného práva a prípadne tých interných predpisov, ktoré tam majú, čiže etická komisia, etický kódex," reagovala.



Podpredseda vlády Richard Raši (Smer-SD) si myslí, že akékoľvek vyjadrenia v období pred parlamentnými voľbami treba brať s rezervou. Podľa vlastných slov ani nevedel, že Blaha pracuje pre SAV. "Tak, ako som rád, že SAV sa nevyjadruje k mojej práci a k mojim rozhodnutiam mimo odbornej bázy, tak ja takisto nechcem hodnotiť ich krok," doplnil Raši. Skonštatoval tiež, že Blaha má svoju základňu podporovateľov, pre stranu je preto podľa Rašiho dôležité, aby sa z Blahovho pôsobenia na kandidátke získalo do volieb čo najviac.



Predsedníctvo SAV vyzvalo Blahu, aby zvážil svoje ďalšie pôsobenie na Ústave politických vied SAV. Zároveň sa dištancovalo od jeho vyjadrení na sociálnych sieťach. Blaha v reakcii pre TASR uviedol, že považuje za absurdné, aby sa predsedníctvo vyjadrovalo k jeho poslaneckej činnosti.



Predsedníctvo v tejto súvislosti začalo konanie pred etickou komisiou vo veci možného porušenia Etického kódexu SAV. Blahove statusy na sociálnej sieti označilo predsedníctvo za dehonestujúce, a v rozpore s etickým kódexom.