M. Lubyová: Špeciálne školy neprídu o financie na asistentov

Ľubica Glambová, ktorá zastupuje špeciálne základné školy potvrdila, že sa s ministerkou školstva dohodli na podmienkach, ktoré budú platiť pri prideľovaní asistentov učiteľa

Bratislava 9. augusta (TASR) – Špeciálne školy neprídu o asistentov učiteľov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. V piatok o tom informovala na sociálnej sieti šéfka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR Martina Lubyová (nominantka SNS).



"Špeciálne školy sú našou prioritou, rovnako ako aj iné kategórie škôl. Preto by som chcela všetkých ubezpečiť, že proces prideľovania asistentov pre školy ešte nie je ukončený a že žiadna zo škôl, ani špeciálne, ani bežné základné školy od septembra nebudú mať menší počet asistentov než ten, na ktorý sú zvyknutí z minulého školského roka," povedala Lubyová.







V piatok sa zároveň stretla s Ľubicou Glombovou, ktorá zastupovala špeciálne základné školy. "Rozprávali sme sa jednak o štandardizácii a metodike, ktorú sme použili teraz pri prvom stupni rozdelenia a o tom, že v ďalšom kroku navyšujeme ďalej počty asistentov aj pre špeciálne a základné školy, aby žiadna škola nemala menej asistentov v septembri, než boli zvyknuté mať ich v predchádzajúcom školskom roku," zdôraznila.



Glambová potvrdila, že sa s ministerkou školstva dohodli na podmienkach, ktoré budú platiť pri prideľovaní asistentov učiteľa, "Budeme tí, ktorí budú nápomocní v tomto smere ministerstvu školstva. Budeme spolupracovať s ministerstvom školstva, aby podmienky, za ktorých budú v budúcnosti prideľovaní asistenti učiteľa, boli štandardné, boli transparentné a hlavne, aby pokrývali potreby všetkých našich žiakov," dodala.



Poslanec Národnej rady (NR) SR Branislav Gröhling (SaS) tento týždeň uviedol, že chce iniciovať mimoriadny parlamentný školský výbor z dôvodu nedostatku asistentov učiteľov a ich rozdelenia. Podľa poslanca na september tohto roka žiadali školy úväzky na 6292 asistentov učiteľa. Ministerstvo školstva pridelilo financie na 2380 úväzkov. "Znamená to, že pokrylo 37,8 percenta zo žiadaných úväzkov, pričom minulý rok to bolo 41 percenta," argumentoval poslanec.