Lubyová považuje za úspech aj uzavretie zmlúv projektu ACCORD

Bratislava 29. decembra (TASR) – Za prelomový výsledok roka v oblasti vedy a výskumu považuje ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (SNS) dovyhlásenie celkovej alokácie na Operačný program Výskum a inovácie (OP VaI) vo výške 2,1 miliardy eur.



"Tento rok sa nám podarilo už 99 percent prostriedkov, ktoré sú v OP VaI, vyhlásiť vo forme výziev, teda prešli schvaľovaním, plánovaním a samotným vyhlásením výziev," povedala v koncoročnom rozhovore pre TASR. Poznamenala, že "prostriedky sú teda zafixované na účely výskumu a inovácií. Mnohé výzvy už boli vyhodnotené, sú pridelené a dokonca aj minuté".



Za úspech považuje šéfka rezortu školstva aj uzavretie zmlúv projektu ACCORD, ktorý má zlepšiť univerzitné kapacity a kompetencie vo výskume, vývoji a inováciách. Ide o najväčší investičný projekt do akademickej infraštruktúry v dejinách Slovenska. Celkový rozpočet je vo výške 119,7 milióna eur, pričom celková výška oprávnených výdavkov projektu predstavuje 110,9 milióna eur, z toho 105,4 milióna eur je príspevok OP VaI.



"Je to najväčšia investícia do výskumnej infraštruktúry v rámci súčasného programového obdobia a jeho nositeľmi sú Slovenská technická univerzita a Univerzita Komenského," priblížila ministerka.



Zámerom projektu je zvýšiť konkurencieschopnosť a príťažlivosť dvoch špičkových slovenských univerzít prostredníctvom ich vzájomnej spolupráce vo výskume a inováciách pomocou koordinovaných investícií do ich výskumných a inovačných kapacít, existujúcej a novej priestorovej a prístrojovej infraštruktúry a infraštruktúry vysokoškolského vzdelávania.



Cieľom je podľa ministerky školstva posilniť aj konkurencieschopnosť oboch univerzít v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania a v oblasti STEM odborov, zastaviť znižovanie počtu študentov a prilákať nových študentov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia, a zároveň si udržať najtalentovanejších študentov.



Jednou z aktivít spoločného projektu je modernizácia a rekonštrukcia objektov určených na vysokoškolské vzdelávanie, výskum a inovácie.



Ministerka poukázala aj na dofinancovanie projektov cez stimuly. "Peniaze na stimuly sa predo mnou prideľovali na báze politických objednávok, bez súťaže. Pokiaľ by som naozaj chcela prideliť peniaze vybraným firmám, mohla som pokračovať tak ako moji predchodcovia. Ja som ako prvá odpolitizovala tento systém a zaviedla som súťaž na základe odborných kritérií," poznamenala Lubyová.



Vyzdvihla aj fakt, že sa jej podarilo doriešiť situáciu s financovaním Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV), konkrétne všeobecnej výzvy, prostredníctvom ktorej sa významne financuje základný výskum.



Od roku 2020 sa rozpočet APVV zvyšuje o 12 miliónov eur ročne práve na financovanie všeobecnej výzvy. Za úspech v oblasti vedy a výskumu považuje Lubyová aj zvýšenie platových taríf vedeckých a výskumných pracovníkov vrátane doktorandov.



"Ľudia, ktorí robili vedu a výskum na vysokých školách, mali vyššie tarify a mzdové tabuľky ako tí, ktorí pracujú v Slovenskej akadémii vied alebo ako doktorandi. Podarilo sa nám tých s nižšími tarifami dostať na úroveň tých vyšších," dodala Lubyová s tým, že boli odstránené aj stropy na osobné hodnotenie týchto zamestnancov.