M. Lučanský: Otvorenie priechodu Šahy pre kamióny veľmi pomohlo

Bratislava 29. marca (TASR) – Otvorenie hraničného priechodu Šahy pre kamiónovú dopravu veľmi pomohlo. Skonštatoval to policajný prezident Milan Lučanský, ktorý bol situáciu na priechode osobne skontrolovať.



Otvorenie hraničného priechodu Šahy bolo podľa Lučanského potrebné s maďarskou stranou vyrokovať, pretože sa v Bratislave a jej okolí tvorili mnohokilometrové kolóny kamiónov. To spôsobovalo podľa jeho slov problém s dovozom potravín na územie SR. Otvorenie priechodu Šahy pomohlo podľa policajného prezidenta aj tranzitu zo severu na juh, kadiaľ prechádza veľa kamiónov z Poľska.



"Malo to svoj účel, aby sme tranzitnú dopravu neodkláňali na východ smerom na Košice a aby sa zbytočne nezhromažďovali kamióny v Bratislave, kde sú aj teraz už veľké kolóny z českej strany," skonštatoval Lučanský vo videu na sociálnej sieti.



Polícia chce podľa jeho slov v najbližších dňoch dotiahnuť ďalšie veci aj ku vzťahu k rizikovým skupinám, ktoré sa vracajú zo zahraničia. "Aby sme ich vedeli odchytávať a posielať do povinnej karantény," podotkol.