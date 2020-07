M. Lučanský: Správať sa k PZ ako k súkromnej firme je neakceptovateľné

Bratislava 7. júla (TASR) – Odchádzajúci prezident Policajného zboru (PZ) Milan Lučanský si myslí, že šéf PZ by sa pri zmene vládnej garnitúry vymieňať nemal. Zdôvodňuje to tým, že post bol nastavený tak, aby funkcia policajného prezidenta išla naprieč volebnými obdobiami.



"Táto vláda si mohla pred koncom svojho funkčného volebného obdobia navrhnúť nového policajného prezidenta a prešiel by plynule tou vlnou. Tak ako som bol ja právoplatne zvolený za policajného prezidenta, tak bude aj ten po mne. Najhoršie je, že v tomto prípade platí slovenské porekadlo, že keď sa rúbe les, lietajú triesky," povedal Lučanský pre TASR.



Ako zdôraznil, je na morálke politikov, aby akceptovali to, že policajný prezident prešiel platnou legislatívnou procedúrou. "Keď tak, nech doplnia požiadavky na túto osobu, aby ich táto osoba splnila," uviedol.



Podľa neho aktuálne nemá PZ taký počet kvalifikovaných policajtov a odborníkov, že ich dokáže nahradiť mladými, šikovnými ľuďmi. "Pretože aj mladí nech sú akokoľvek šikovní, tak sa musia naučiť zručnosti a policajné postupy, ktoré sa stále rozširujú. A dnes to už nie je tak, ako to bolo pred desiatimi alebo 20 rokmi. Potrebujeme odborníkov na envirokriminalitu, na kybernetickú bezpečnosť, na finančnú problematiku, ale aj policajtov, ktorí sú zdatní v zahraničnej legislatíve. Všetci takíto ľudia majú dlhoročné skúsenosti. Preto sa správať k Policajnému zboru ako k súkromnej firme je podľa mňa neakceptovateľné," priblížil Lučanský.



Je si vedomý, že PZ je potrebné reorganizovať. "Ale ja nemôžem robiť nič a mňa to potom mrzí a brzdí. Systemizačná komisia ministerstva vnútra, ktorá rozhoduje o prerozdeľovaní tabuľkových miest policajtov, robí rozhodnutia bezo mňa. Kto viac má vedieť, kde potrebujú sily a prostriedky, keď mne to hlásia krajskí riaditelia. Čiže rozhodujú o Policajnom zbore bez policajného prezidenta. Povedal som aj v branno-bezpečnostnom výbore, že treba reorganizovať špecializované zložky, ako sú úrad osobitného určenia, pohotovostné policajné útvary, pohotovostné motorizované jednotky a policajti prvého zásadu," objasnil Lučanský.