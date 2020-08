M. Ľupták: Čaká nás ešte kus roboty, takto moderná pošta nevyzerá

Bratislava 12. augusta (TASR) – Na pošte bolo urobeného veľa dobrého, ale čaká nás ešte veľký kus roboty. Zhodnotil to nový generálny riaditeľ Slovenskej pošty Martin Ľupták, podľa ktorého moderná pošta takto nevyzerá. Tvrdí, že sa treba zamerať napríklad na kuriérsku sieť, za kľúčovú považuje aj výmenu vozového parku.



Pošta má podľa neho v sebe "niečo úžasné", lebo tam ľudia pracujú na celý život. Skonštatoval, že z toho, čo zatiaľ videl, bolo na pošte urobených aj veľa vecí z prostredia digitalizácie. "Čaká nás ešte obrovský kus roboty, pretože, budem úprimný, z môjho pohľadu takto moderná pošta nevyzerá," podotkol.



Poukázal na to, že poštové podniky po celom svete si musia nájsť svoju novú agendu, pretože univerzálna služba upadá. "Dokonca nám už ani nestačí fond na vykrývanie takzvanej univerzálnej poštovej služby na zvyšovanie nákladov," poznamenal Ľupták s tým, že na druhej strane zasa stúpajú balíkové zásielky.



Priblížil, že za dva mesiace nadviazal aj na niektoré dobré kroky predchodcov. V pláne sú už prvé zmeny, spustené bolo napríklad večerné doručovanie ako pilotný projekt. V prípade BalíkoBoxov je plán, koľko by ich na Slovensku malo byť. "Budú pribúdať. Teraz pôjdu do menších okresných miest a na strategickejšie miesta. BalíkoBoxy chceme vylepšiť, máme nejaké nápady," dodal šéf pošty.



Zároveň zdôraznil, že je potrebné sa zamerať na kuriérsku sieť pošty, pretože to je ťažisko biznisu. Dodal, že vzhľadom na situáciu a kondíciu, v akej sa Slovenská pošta nachádza, je 300 produktov, ktoré ponúka, neprimerane veľa. Kľúčovou vecou bude podľa Ľuptáka aj výmena vozového parku, ktorý je podľa neho zastaraný. "Na Slovensku sa rozbehol vodík. Bol by som rád, keby sa Slovenská pošta stala prvou, čo bude mať vodíkové auto," naznačil.