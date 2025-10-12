< sekcia Slovensko
M. Madro: O radikalizácii sa, žiaľ, po útoku na Zámockej veľa hovorí
Madro podotkol, že k tejto téme organizuje IPčko aj medzinárodnú konferenciu. Zapojené sú do nej aj štátne inštitúcie.
Autor TASR
Bratislava 12. októbra (TASR) - O radikalizácii sa po útoku na Zámockej ulici v Bratislave spred troch rokov na Slovensku veľa hovorí. Väčšinou sa, žiaľ, len hovorí. Od vrážd spred baru Tepláreň sa v krajine stalo viacero ďalších traumatizujúcich incidentov vrátane atentátu na premiéra. To všetko ukazuje, že si krajina stále dostatočne nebezpečenstvo radikalizácie neuvedomuje. Myslí si to riaditeľ poradne IPčko Marek Madro.
„Vznikajú síce rôzne stratégie a čiastkové aktivity, no mnohé z nich nereflektujú samotnú podstatu problému a neprinášajú systémové odpovede. Zo zahraničných skúseností však vieme, že efektívne modely prevencie a riešenia radikalizácie stoja na akčnej spolupráci medzi rezortmi, mimovládnym sektorom, samosprávami a odbornými inštitúciami,“ uviedol Madro.
Ipčko podľa neho túto tému často konzultuje s ministerstvom spravodlivosti či s rezortom práce. Na základe memoranda o spolupráci bude spolupracovať aj s ministerstvom vnútra. Ako podotkol, riešenia však musia vzniknúť priamo v komunitách, „v podpore duševného zdravia, v posilňovaní lokálnych inštitúcií, v otvorenej komunikácii a pomenúvaní pravdy“. Ako doplnil, pri radikalizácii sú fakty dôležité, no záujem o človeka je dôležitejší.
Madro podotkol, že k tejto téme organizuje IPčko aj medzinárodnú konferenciu. Zapojené sú do nej aj štátne inštitúcie.
„Dnes spomíname na Juraja a Matúša – na ich životy, sny a nádej, ktorú mali pre túto krajinu. A hovoríme jasné nie nenávisti a násiliu,“ zdôraznil.
V centre Bratislavy na Zámockej ulici došlo večer 12. októbra 2022 pred podnikom, ktorý navštevovala LGBTI+ komunita, k streľbe. Na mieste zomreli dvaja ľudia. Zranená bola jedna žena. Páchateľ z miesta činu ušiel. Polícia ho našla na druhý deň ráno mŕtveho. Prípad orgány činné v trestnom konaní klasifikovali ako terorizmus. Vyšetrovanie ukončili v januári 2024.
„Vznikajú síce rôzne stratégie a čiastkové aktivity, no mnohé z nich nereflektujú samotnú podstatu problému a neprinášajú systémové odpovede. Zo zahraničných skúseností však vieme, že efektívne modely prevencie a riešenia radikalizácie stoja na akčnej spolupráci medzi rezortmi, mimovládnym sektorom, samosprávami a odbornými inštitúciami,“ uviedol Madro.
Ipčko podľa neho túto tému často konzultuje s ministerstvom spravodlivosti či s rezortom práce. Na základe memoranda o spolupráci bude spolupracovať aj s ministerstvom vnútra. Ako podotkol, riešenia však musia vzniknúť priamo v komunitách, „v podpore duševného zdravia, v posilňovaní lokálnych inštitúcií, v otvorenej komunikácii a pomenúvaní pravdy“. Ako doplnil, pri radikalizácii sú fakty dôležité, no záujem o človeka je dôležitejší.
Madro podotkol, že k tejto téme organizuje IPčko aj medzinárodnú konferenciu. Zapojené sú do nej aj štátne inštitúcie.
„Dnes spomíname na Juraja a Matúša – na ich životy, sny a nádej, ktorú mali pre túto krajinu. A hovoríme jasné nie nenávisti a násiliu,“ zdôraznil.
V centre Bratislavy na Zámockej ulici došlo večer 12. októbra 2022 pred podnikom, ktorý navštevovala LGBTI+ komunita, k streľbe. Na mieste zomreli dvaja ľudia. Zranená bola jedna žena. Páchateľ z miesta činu ušiel. Polícia ho našla na druhý deň ráno mŕtveho. Prípad orgány činné v trestnom konaní klasifikovali ako terorizmus. Vyšetrovanie ukončili v januári 2024.