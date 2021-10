M. Madro: Tínedžeri si myslia, že musia stále hrať, boja sa zlyhať

Bratislava 23. októbra (TASR) – Najčastejšou témou, pre ktorú mladí ľudia kontaktujú internetovú poradňu IPčko, je pocit osamelosti. Ako pre TASR povedal jej zakladateľ a psychológ Marek Madro, tínedžeri si myslia, že stále musia niečo predstierať. Obávajú sa zlyhania.



Na základe kontaktov linky pomoci podľa neho vidieť, čo definuje súčasnú generáciu mladých ľudí. "Pred piatimi až šiestimi rokmi sme vnímali, že za osamelosťou je strach pred nejakým trestom. Strach z toho, že sa niekto dozvie o ťažkostiach a prídu negatívne následky. Dnes, keď za nami prídu mladí ľudia, hovoria o tom, že sa boja zlyhať a nemôžu si dovoliť zlyhať." Doba je podľa neho orientovaná na výkon.



Mladí hovoria často o tom, že musia predstierať určitú pózu pred kamarátmi aj v škole. Podľa Madra strácajú istotu v tom, kedy sú sami sebou a akí naozaj sú. "To je najväčšia charakteristika súčasnej generácie mladých ľudí."



Veľkú úlohu pripisuje sociálnym sieťam. Tie podľa neho stoja na tom, aby sa ľudia prezentovali, aby ukazovali svoj úspech, vyzerali dobre a ukazovali svoju výnimočnosť. "Neustále nás podporujú v tom, aby sme hľadali svoju jedinečnosť, ale aj pozornosť. Lenže nie všetci dokážeme zaujať rovnakým spôsobom. Tlak technológii, ktorý je automatickou súčasťou života súčasnej generácie mladých ľudí, ktorí nerozlišujú offline a online svet, ale všetko sa im to spája do jedného, má výrazný vplyv na to, akým spôsobom o sebe premýšľajú, ako nazerajú na svet a svojich blízkych," povedal Madro.



To, čo by podľa jeho slov výrazne mohlo pomôcť súčasnej generácii tínedžerov, je budovať vzťahy, v ktorých môžu byť sami sebou. Poukázal na to, že v rámci nich je možné si poplakať, povedať, keď je niekomu ťažko, ale tiež sa v nich dá úprimne tešiť bez hrania. "Len takéto vzťahy budujú v našich životoch pocit bezpečia a istoty. Práve to súčasnej generácii mladých ľudí chýba. Každý vzťah prináša nejaké emócie. Tie dávajú nášmu životu zmysel a chuť."