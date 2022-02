M. Majer: OS SR zvýšili pre situáciu na Ukrajine stupeň pripravenosti

Bratislava 23. februára (TASR) - Ozbrojené sily (OS) SR zvýšili v súvislosti so situáciou na Ukrajine stupeň pripravenosti na tzv. červený. Zatiaľ to neznamená žiadne dôsledky pre verejnosť. Na utorkovom zasadnutí Výboru Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť to uviedol štátny tajomník rezortu obrany Marian Majer. Dodal, že v prípade potreby vedia vyčleniť Policajnému zboru 500 vojakov na ochranu východnej hranice SR.



"Nie je potrebné šíriť paniku, zatiaľ ide o opatrenia na úrovni ozbrojených síl, ide o interné kroky. Znamená to niektoré opatrenia vzhľadom na posilnenie pripravenosti reagovať v krátkom čase aj vzhľadom na rozhodnutia, ktoré môžu padnúť v NATO. Zároveň to znamená posilnenie ochrany niektorých bodov kritickej infraštruktúry, ktoré pokladáme za kľúčové," skonštatoval Majer s tým, že ide o opatrenia v súvislosti s čerpaním dovoleniek a voľna či zásobovaním jednotiek. Ide podľa neho o technikáliu.



Majer tiež informoval o pokračovaní rozmiestňovania nových síl na území Ukrajiny. "Na základe spravodajských informácií očakávame, že môže byť na tomto území použitých 40.000 až 50.000 vojakov ruskej armády," dodal. To, či Rusko zaútočí na Ukrajinu ako na celok, je podľa neho jeden zo scenárov, no zatiaľ ho nevidí ako reálny.



Podľa štátneho tajomníka je ťažké predvídať, aké budú ďalšie kroky Ruska, závisieť môžu aj od odpovedí Západu v podobe sankcií, prípadne ďalších protikrokov. "Sú pripravené plány na použitie síl v krajinách východného pásu krajín NATO, ak sa tieto plány aktivizujú," povedal. Priamu vojenskú hrozbu smerom ku krajinám NATO v súčasnosti nevidí.



Debatuje sa aj o potenciálnom posilnení tzv. predsunutej vojenskej prítomnosti NATO v iných krajinách. "Súčasťou tejto debaty je aj SR. Zatiaľ nepadlo politické rozhodnutie ani na národnej úrovni, ani na úrovni NATO. Zatiaľ ide o úroveň vojenských odporúčaní," povedal. Najbližšie týždne a mesiace chcú o tom diskutovať so spojencami. "Potrebujeme, aby bolo jasne deklarované, že sme pripravení reagovať v prípade potreby, či už ide o potenciálnu migračnú vlnu cez naše územie, alebo potenciálne použitie slovenských ozbrojených síl v inej krajine," dodal.



Členovia výboru zároveň prijali uznesenie, ktorým vyjadrili znepokojenie so situáciou na Ukrajine a s možnými vzniknutými dôsledkami a hrozbami pre SR. Výbor tiež odsudzuje agresiu voči suverénnej a nezávislej Ukrajine, ako aj porušenie medzinárodného práva. Odsúdili tiež pokusy Ruskej federácie o obmedzenie suverenity Ukrajiny, ako aj ďalších krajín strednej a východnej Európy.