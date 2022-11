M. Majer: SR podporuje spoločné obstarávanie vojenskej techniky

Bratislava/Brusel 15. novembra (TASR) - Slovensko podporuje návrh šéfa diplomacie EÚ Josepa Borrella o spoločných nákupoch zbraní a vojenskej techniky. Uviedol to v utorok štátny tajomník Ministerstva obrany SR Marian Majer, informuje z Bruselu spravodajca TASR.



Majer po skončení zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci – segment obrana spresnil, že Slovensko podporuje akékoľvek iniciatívy, ktoré posilnia spoločné obstarávanie v oblasti vojenskej techniky. Dodal, že po dlhšom čase išlo o jednu zo zásadných tém rokovaní v Bruseli.



"Zdôraznil som, že dnes jednoducho nemáme čas hľadať niektoré riešenia dlhé roky. Ak chceme spoločné obstarávanie, tak musíme konať flexibilne, aby to bolo čo najrýchlejšie pre štáty ako Slovensko, ktoré potrebuje prezbrojiť a vymeniť svoju zastaranú techniku," vysvetlil.



Podľa jeho slov Slovensko v tejto oblasti silne preferuje európsku spoluprácu, ale netreba sa do toho hrnúť "za každú cenu". Na základe doterajších debát boli identifikované tri hlavné okruhy, o ktoré sa zaujíma Slovensko a viacero krajín, pričom ide skôr o menej náročnú vojenskú techniku.



"Ide predovšetkým o muníciu. Tá dnes v Európe pomaly chýba, jej spotreba na Ukrajine je veľmi vysoká, či už ide o delostreleckú muníciu, alebo muníciu menšieho typu. Ďalej ide o výstroj vojakov, čokoľvek čo súvisí s ich osobnou výzbrojou a výstrojom, a sú tu aj veci, ktoré sa týkajú chemickej či biologickej vojenskej techniky," opísal situáciu Majer.



Upozornil, že v rámci Posilnenej spolupráce európskej bezpečnosti a obrany (PESCO) rôzne krajiny môžu prichádzať s rôznymi nápadmi spoločných nákupov, dôležité bude, aby sa ich záujem o nové vojenské potreby stretol v rovnakom čase.



"Európske štáty nakupujú, každý z nich s inou špecifikáciou. Problém je zjednotenie týchto špecifikácií, preto je potrebné, aby štáty našli zhodu, aspoň niekoľko z nich, v rovnakom čase," vysvetlil.



Paradoxom podľa Majera je, že v dobe, keď sa zvýšili výdavky krajín EÚ do obranných rozpočtov, počet spoločných nákupov obrannej techniky a vybavenia poklesol. Aj preto je podľa neho potrebné, aby na tieto potreby reagovala dostatočne aj spoločná európska legislatíva a procedúry, ktoré v EÚ už boli zavedené.



"Potrebujeme zvrátiť tento trend a zaistiť, aby viac peňazí išlo do spoločných obstarávaní, a tým aj do európskeho obranného priemyslu," odkázal Majer.



