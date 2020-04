M. Majer telefonoval s ukrajinským kolegom, potvrdil podporu Ukrajine

Bratislava 28. apríla (TASR) - Slovensko plne podporuje suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc, pričom ich zmenu pomocou vojenských síl považuje za neprijateľnú. Štátny tajomník Ministerstva obrany (MO) SR Marian Majer to potvrdil počas utorkového telefonického rozhovoru so štátnym tajomníkom ministerstva obrany Ukrajiny pre európsku integráciu Anatolijom Petrenkom. TASR o tom informovala hovorkyňa MO SR Martina Kovaľ Kakaščíková.



„Ukrajina je nielen naším susedom, ale aj jedným z najbližších partnerov. Preto zdôrazňujeme dôležitosť plnenia dohôd z Minska a jednoznačne podporujeme politiku zameranú na riešenie bezpečnostných a humanitárnych otázok v Donbase,“ uviedol Majer. S Petrenkom sa zhodli, že na prvom mieste a v popredí všetkého úsilia musí byť ochrana civilného obyvateľstva Ukrajiny.



Slovenský štátny tajomník potvrdil silnú podporu Slovenska pre Ukrajinu na jej ceste do európskych a euroatlantických štruktúr, čo ukrajinsky partner mimoriadne ocenil. Kolegovia z rezortov obrany hovorili tiež o aktuálnych otázkach v NATO týkajúcich sa Ukrajiny.



Majer informoval Petrenka aj o prioritách súčasného vedenia rezortu obrany i aktuálnej situácii v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a nasadení príslušníkov Ozbrojených síl SR. Vyzdvihol tiež spoluprácu rezortov Slovenska a Ukrajiny v oblasti bezpečnosti a obrany. „V súčasnosti mnohé aktivity ovplyvňuje kríza s novým koronavírusom, avšak hneď, ako to situácia dovolí, sme pripravení aktívne nadviazať na doterajšiu spoluprácu nielen na politickej, ale tiež vojenskej úrovni v rámci vzdelávacích a výcvikových aktivít,“ dodal.