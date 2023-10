M. Majerský: KDH bude v opozícii jasným hlasom konzervatívnych voličov

Poprad 14. októbra (TASR) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) považuje návrat do Národnej rady (NR) SR za splnenie predvolebného cieľa. Po rokovaní celoslovenskej rady hnutia v Poprade to v sobotu uviedol jeho predseda Milan Majerský s tým, že budú konštruktívnou a slušnou opozíciou. Deklaroval, že sa budú snažiť presadiť zmenu volebného systému na osem volebných obvodov, väčšie kompetencie pre regióny a zlepšenie čerpania eurofondov.



"Plne si uvedomujeme, že presadiť niečo z opozície, je nesmierne ťažké. Rozhodnutie o jednom volebnom obvode ma v minulosti veľmi sklamalo. Budeme pracovať na tom, aby sme pre túto myšlienku získali čo najviac politických partnerov a možno sa chytí aj niekto z vládnej trojky," uviedol Majerský. Chce v parlamente pracovať konsenzuálne a hnutie je pripravené podporiť niektoré vládne návrhy, ktoré malo KDH vo volebnom programe.



Majerský tiež upozornil, že čerpanie eurofondov je vždy problematické, keď je centralizované. "Všetky úspešné krajiny, ktoré dokázali dobre čerpať a dobre investovať do krajiny, boli tie, ktoré decentralizovali eurofondy aj kompetencie. Poľsko má 44 percent na vojvodstvách, keby sme šli len ich cestou, už vtedy by sme mohli v čerpaní urobiť lepšie kroky a budovať všetky časti krajiny, nielen niektoré," zdôraznil Majerský, ktorý je rozhodnutý skĺbiť funkciu predsedu Prešovského samosprávneho kraja a poslanca NR SR. Vidí v tom veľkú výhodu, keďže ako poslanec má bližší dosah na niektoré ministerstvá.



Majerský bol od začiatku presvedčený, že trojkoalícia bola dohodnutá hneď po voľbách a aj napriek tomu hnutie malo snahu vytvoriť štvorkoalíciu. "Peter Pellegrini si zadefinoval svoje miesto pod Robertom Ficom a vedľa Andreja Danka. KDH bude jasným hlasom konzervatívnych a kresťanskodemokratických voličov a všetkých slušných ľudí," zdôraznil predseda. Hnutie chce predovšetkým zlepšiť situáciu v zdravotníctve, školstve, rodinám, seniorom a ľuďom v núdzi. Chcú tiež zachovať špeciálnu prokuratúru a presadiť nezasahovanie do vyšetrovania.



Europoslankyňa Miriam Lexmann sa zároveň vyjadrila k vážnej situácii na Blízkom východe. "KDH odcudzuje rozsiahly teroristický útok Hamasu na Izrael a vyjadruje plnú podporu Izraelu v jeho práve na sebaobranu," uviedla. KDH dôrazne odsúdilo akékoľvek násilie na civilistoch, vyzýva na čo najskorší návrat všetkých regionálnych aktérov, a to predovšetkým v palestínskej samosprávy, k hľadaniu mierových riešení. Hnutie je presvedčené, že v tomto kontexte musí aj Európska únia jasne prehodnotiť súvisiace nastavenia jej vonkajších vzťahov.