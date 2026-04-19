M. Majerský: KDH pôjde do volieb samostatne a s plánom priniesť zmenu

Na archívnej snímke Milan Majerský (KDH). Foto: TASR - Martin Baumann

Autor TASR
Bratislava 19. apríla (TASR) - Opozičné parlamentné KDH pôjde do volieb samostatne a s jasným plánom priniesť zmenu. Hnutie je presvedčené, že iba silné KDH je zárukou stabilnej vlády bez súčasného premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktorá naštartuje ekonomiku, pomôže rodinám a obnoví zdravotníctvo. Vyhlásil to líder KDH a poslanec Národnej rady SR Milan Majerský. TASR o tom informovalo komunikačné oddelenie hnutia.

Myslí si, že pri veľkom spájaní do širokých blokov hrozí, že pravicové a konzervatívne hodnoty zaniknú a voliči prídu o jasnú voľbu. „KDH dnes túto alternatívu predstavuje a zo svojich konzervatívnych hodnôt neustúpime. Vláda s KDH bude vládou bez chaosu, bez experimentov a so zameraním na reálnu pomoc ľuďom,“ doplnil Majerský.
