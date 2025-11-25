< sekcia Slovensko
M. Majerský má pri zmene Úradu na ochranu oznamovateľov námietky
Rokovací poriadok NR SR podľa Majerského hovorí, že zákon sa má prerokovať v skrátenom konaní vtedy, ak existuje mimoriadna okolnosť.
Autor TASR
Bratislava 25. novembra (TASR) - Opozičné KDH odmieta, aby sa téma transformácie Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) stala zámienkou na obchádzanie riadneho legislatívneho procesu. Vyhlásil to predseda hnutia Milan Majerský počas diskusie v Národnej rade (NR) SR k návrhu na skrátené legislatívne konanie k zákonu, ktorý má transformovať ÚOO na iný úrad. Zdôraznil, že skutočné ohrozenie ľudských práv môže priniesť samotný návrh, pretože ruší samostatný úrad a presúva jeho agendu pod kontrolu väčšiny v parlamente. Podľa Majerského sa posilňuje možnosť zamestnávateľa napádať ochranu zamestnanca.
Rokovací poriadok NR SR podľa Majerského hovorí, že zákon sa má prerokovať v skrátenom konaní vtedy, ak existuje mimoriadna okolnosť. Pýta sa, či je mimoriadnou okolnosťou to, že niektoré orgány šli „po krku“ ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi (Hlas-SD). Pripomenul, že na skrátené konanie musí ísť o situáciu, ktorá preukázateľne ohrozuje základné práva, bezpečnosť alebo musí hroziť hospodárska škoda veľkého rozsahu. To sa však podľa Majerského v tomto prípade nedeje, čiže nie sú splnené podmienky na skrátené legislatívne konanie.
Majerský poukázal na to, že agenda obetí trestných činov je upravená v zákone a zabezpečuje ju rezort spravodlivosti, zatiaľ čo ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti vykonáva samotný ÚOO. Odmieta, že by šlo o rozdrobený model, ako argumentuje vláda. Fungoval podľa neho celé roky. Ak by boli ľudské práva ohrozené, vláda by si mala vyhradiť dostatok času na prípravu. „Nevidíme tu dobre pripravený zákon,“ zdôraznil. „Namiesto toho, aby vláda umožnila riadnu otvorenú odbornú diskusiu, žiada nás, aby sme ju skrátili. Toto nie je cesta, toto je paškvil,“ vyhlásil. Nejde podľa neho o náhlu situáciu, ale dlhodobý politický plán.
Podpredseda KDH Viliam Karas na tlačovej konferencii doplnil, že KDH požiada o stretnutie aj generálneho prokurátora Maroša Žilinku a verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského, aby sa v súvislosti s týmto novým zákonom obrátili na Ústavný súd SR.Kresťanskí demokrati avizujú, že po zverejnení zákona v Zbierke zákonov chcú podať návrh na preskúmanie ústavnosti a na pozastavenie jeho účinnosti. Hnutie začne preto zbierať podpisy poslancov potrebné na podanie návrhu. Nadužívanie a zneužívanie skráteného legislatívneho konania si podľa KDH vyžaduje zásah Ústavného súdu.
