Majerský: Premiér návštevou Moskvy ohrozuje ukotvenie SR v EÚ a NATO

Bratislava 23. decembra (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) svojimi skutkami a aktuálnou návštevou Ruska ohrozuje ľudí na Slovensku, naše ukotvenie v Európskej únii a NATO. V reakcii na Ficovu návštevu Moskvy a stretnutie s prezidentom Ruskej federácie Vladimírom Putinom to uviedol predseda KDH Milan Majerský.



"Hrdá a vyvážená diplomacia vyzerá inak, ako to robí súčasná vláda a jej premiér. Návšteva premiéra Fica nemá nič spoločné s reálnymi vyjednávaniami o dovoze zemného plynu, o ktorom sa rokuje na iných miestach," skonštatoval líder kresťanských demokratov.



KDH podľa Majerského neostane len pri odsúdení Ficovej cesty do Moskvy. "Budeme požadovať, aby prišiel do parlamentu a zodpovedal sa pred plénom za túto svoju návštevu Kremľa," vyhlásil predseda KDH.



Predseda vlády SR sa v nedeľu (22. 12.) v Moskve stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Hovorili o vojenskej situácii na Ukrajine, možnostiach mierového riešenia, ako aj bilaterálnych vzťahoch medzi Slovenskom a Ruskom, ktoré chce Fico štandardizovať. Témou rozhovoru bol aj tranzit ruského plynu. Premiér deklaroval, že presadzuje suverénnu politiku na všetky štyri strany, pričom najvyšších predstaviteľov EÚ o svojej ceste a jej účele informoval.