M. Majerský: R4 je najvýznamnejšia komunikácia na východe Európy

Prešov 20. februára (TASR) – Rýchlostná cesta R4, ktorá má byť po dobudovaní súčasťou medzinárodného koridoru spájajúceho Baltické a Egejské more, je najvýznamnejšou komunikáciou na východe Európy. Uviedol to predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský. Reagoval tak na uznesenie poslancov krajského zastupiteľstva z pondelka (15.2.), ktorým vyjadrili svoje presvedčenie, že dobudovanie R4 je nevyhnutným predpokladom pre rozvoj východného Slovenska a jej výstavba by mala napredovať.



"Maďari a Poliaci stavajú, len Slováci ako keby zaspali. Obávam sa, že nám hrozí medzinárodná blamáž, lebo cesty znamenajú aj pracovné príležitosti, cestovný ruch a, samozrejme, rozvoj regiónov," doplnil Majerský k projektu medzinárodného koridoru Via Carpatia pričom pripomenul, že rýchlostná cesta S19, na ktorú má R4 nadväzovať v Poľsku, má byť ukončená do roku 2024, pokračovanie na maďarskej strane, diaľnicu M30, majú podľa Majského ukončiť už v roku 2022.



Samospráva zároveň dobudovanie rýchlostnej komunikácie R4 v úseku Prešov – štátna hranica s Poľskom s napojením na diaľnicu D1 považuje za kľúčovú prioritu pre odľahčenie ciest severovýchodu Slovenska od tranzitnej dopravy. "Na význam rýchlostnej cesty upozorňujeme už dlhší čas," podotkol Majerský s tým, že naposledy žiadal ministra financií o uvoľnenie finančných prostriedkov pre prípravu ďalších úsekov stavby R4 začiatkom tohto roka. Aj v súvislosti s podporou krajských poslancov preto vyzýva rezort dopravy a financií, aby "akcelerovali svoju činnosť" a umožnili dostavbu tejto komunikácie.



Rýchlostná cesta R4 je rozdelená do desiatich stavebných úsekov s dĺžkou takmer 70 kilometrov. "Aktuálne je vo výstavbe len prvý z nich – I. etapa severného obchvatu mesta Prešov - pričom výstavba desaťkilometrového úseku Prešov Sever – Kapušany - 2. etapa rýchlostnej cesty R4 - sa stále odkladá," ozrejmila tlačová hovorkyňa úradu PSK Daša Jeleňová s tým, že druhá etapa severného obchvatu R4 sa už podľa dostupných informácií mala súťažiť, aktuálne je však verejné obstarávanie z dôvodu zmeny kritérií pre súťaž pozastavené.