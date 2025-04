M. Majerský: Verím, že svet si vezme zo života pápeža veľký príklad

Bratislava/Vatikán 26. apríla (TASR) - Pápež František bol človek plný pokory, lásky k blížnym, aj tým najchudobnejším. Uviedol to predseda opozičného KDH Milan Majerský, ktorý sa zúčastnil na sobotnom pohrebe pápeža. Verí, že svet si vezme z Františkovho života veľký príklad.



„Bol to veľký človek, pápež svätého života, je mu za čo ďakovať. Bol to človek plný pokory, lásky k blížnym, k tým najchudobnejším, k tým, ktorí sú vylúčení na okraj spoločnosti. Verím, že svet si vezme z jeho slov, z jeho života veľký príklad a bude pre nás všetkých veľkým povzbudením,“ uviedol Majerský vo videu, ktoré TASR zaslal komunikačný odbor KDH.



Pohreb pápeža Františka sa konal v sobotu na vatikánskom Námestí svätého Petra. Po pohrebnom obrade a svätej omši presunuli rakvu s telom pápeža do šesť kilometrov vzdialenej baziliky Santa Maria Maggiore, kde bude pochovaný.