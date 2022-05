M. Mečíř: E. Kukan bol veľký fanúšik tenisu a veľmi mu rozumel

Bratislava 31. mája (TASR) - Životopisnú knihu diplomata a politika Eduarda Kukana Diplomat - Moja cesta prezentovali v utorok v Bratislave v priestoroch Národného tenisového centra (NTC).



"Knižka zachytáva Eduarda Kukana v rôznych polohách, ale najmä v diplomatických a v zahraničnej službe, od štúdia až po jeho posledné pôsobenie na právnickej fakulte, z ktorého mal veľkú radosť," uviedol na tlačovej konferencii riaditeľ vydavateľstva Artis Omnis Ivan Harman. "Kniha pôsobí tak, ako on vystupoval, je noblesná, na druhej strane aj vtipná. Eduard Kukan mal zvláštny zmysel pre humor, bol to vtipný človek, niekedy používal až čierny humor," povedal pre TASR Harman ku knihe, ktorú autor dopísal krátko pred svojou smrťou. "Text je autentický, pán Kukan ho stihol dokončiť. Ešte deň pred tou smutnou správou nám poslal mailom úvod do knihy," dodal vydavateľ k životnému príbehu výnimočného slovenského politika a diplomata, ktorý nečakane zomrel 9. februára vo veku 82 rokov.



Knihu spomienok viacnásobného ministra zahraničných vecí, ktorý určoval smer, akým sa Slovensko po rokoch mečiarizmu a povestnej "čiernej diery Európy" vydá, uviedli do života v NTC. "Som absolútne šťastná, že knihu krstíme v NTC, je to naša srdcová záležitosť, neďaleko bývame, manžel sem chodil veľmi, veľmi rád," prezradila Zdenka Kukanová.



"Eduard Kukan pôsobil veľmi decentne aj na tenise, s noblesou viedol aj svoje údery a konverzácie na kurte," povedal prezident Slovenského tenisového zväzu (STZ) Miloslav Mečíř, ktorý tiež pripomenul, že Eduard Kukan bol spolu s Mikulášom Dzurindom a Ivanom Miklošom strojcom myšlienky, aby národný tenisový stánok na Slovensku vznikol. "Bol veľký fanúšik tenisu a veľmi mu rozumel, snáď ani jediný daviscupový zápas, ktorý sme hrali doma, nevynechal. Vedel veľmi dobre oceniť nielen nášho hráča, ale aj súpera," zaspomínal si Mečíř.



"Dúfam, že tú noblesu, decentnosť, rozvahu a dobrý prehľad, ktorý mal počas svojej diplomatickej kariéry, odovzdá v knižke ďalším generáciám, že v nej nájdu inšpiráciu, veľa múdreho a dobrých rád," dodal pre TASR Mečíř ku knižnej novinke, ktorú uviedol do života tenisovými loptičkami spolu s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivanom Korčokom.