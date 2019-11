M. Mišík sa vzdal členstva v Súdnej rade

Bratislava 13. novembra (TASR) - Advokát Michal Mišík sa vzdal členstva v Súdnej rade SR. V stredu to oznámil predsedníčke Súdnej rady Lenke Praženkovej. Národná rada SR tak bude musieť vybrať nového člena. TASR o tom informovala hovorkyňa Kancelárie Súdnej rady Veronika Müller. Mišík odchádza po medializácii jeho zastupovania sudkyne Okresného súdu Bratislava V Zuzany Maruniakovej, ktorej policajti koncom augusta odobrali telefón.



"Po spätnom a podrobnejšom zvažovaní môjho stanoviska považujem riadne a včasné neoznámenie skutočností, že poskytujem právnu pomoc konkrétnej klientke, za nevhodný úsudok a pochybenie, ktoré mohlo oslabiť dôveru spoločnosti, ako aj ostatných kolegov v rade v môj nestranný výkon funkcie člena Súdnej rady," uviedol Mišík v liste, ktorý zaslal Praženkovej.



Zároveň však doplnil, že došlo z jeho strany k pochybeniu počas jeho aktivity v Súdnej rade. "Nezúčastnil som sa žiadneho rozhodovania, ktoré by autoritatívne upravovalo pomery dotknutých sudcov alebo realizovalo právomoc Súdnej rady voči nim," oznámil Mišík.



Do zániku svojej funkcie, čo bude podľa Praženkovej do dvoch kalendárnych mesiacov, sa Mišík podľa vlastných slov nebude zúčastňovať na zasadnutiach Súdnej rady ani ňou ustanovených komisií a orgánov.



O odstúpení Mišíka informovala v stredu Praženková aj predsedu Národnej rady (NR) SR Andreja Danka, ktorého súčasne požiadala "o primerané zabezpečenie postupu Národnej rady SR v súvislosti s voľbou nového člena Súdnej rady Národnou radou SR tak, aby Súdna rada mohla plniť svoje ústavné a zákonné kompetencie riadne, včas a v úplnom zložení."