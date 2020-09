Miškovič má údajne pozastavenú advokátsku činnosť, SAK to nepotvrdila

Bratislava 11. septembra (TASR) – Advokátovi Michalovi Miškovičovi mala Slovenská advokátska komora (SAK) pozastaviť advokátsku činnosť. Informoval o tom portál Aktuality.sk. Komora sa k záležitosti vyjadrila vo všeobecnej rovine.



Výkon advokátskej činnosti Miškovičovi podľa portálu pozastavili v dôsledku súdneho konania, v ktorom čelí obžalobe z porušovania cudzích práv.



Hovorkyňa SAK Alexandra Donevová oznámila, že sa predsedníctvo komory 10. a 11. septembra venovalo statusovým záležitostiam týkajúcim sa viacerých advokátov a výkonu ich advokátskej činnosti. Rokovalo aj o záležitosti advokáta Miškoviča v jeho prítomnosti. "Na rokovaní bol oboznámený aj s kritériami rozhodovania, ktoré berie komora v obdobných prípadoch do úvahy," uviedla Donevová. Pripomenula tiež, že komora môže pozastaviť výkon advokácie tomu, proti komu sa začalo trestné stíhanie za trestný čin do právoplatného rozhodnutia vo veci.



"Rozhodovanie predsedníctva Slovenskej advokátskej komory je dôverné. V prípade prijatia rozhodnutia o pozastavení advokácie takéto rozhodnutie nadobúda účinnosť až jeho doručením advokátovi, prípadne do troch dní od vrátenia nedoručenej zásielky. Rozhodnutia o pozastavení výkonu advokácie odosiela komora v zákonnej lehote do 30 dní od prijatia tohto rozhodnutia," spresnila.



Na stíhanie Miškoviča za údajné falšovanie podpisov poukázala opozícia, ktorá upozornila, že advokát je i napriek tomu členom legislatívnej rady vlády i poradcom ministra financií Eduarda Hegera (OĽANO). Opoziční poslanci kritizovali tiež to, že Miškovič získal vysoké štátne zákazky od viacerých štátnych inštitúcií, ktoré vedú nominanti najsilnejšej koaličnej strany. Smer-SD v tejto súvislosti podal trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru (GP) SR, takisto podnet na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) a Slovenskú advokátsku komoru.