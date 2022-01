M. Navrátil si odsedí osem rokov, ŠTS schválil dohodu o vine a treste

Banská Bystrica 27. januára (TASR) – Špecializovaný trestný súd (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica schválil vo štvrtok na verejnom zasadnutí dohodu o vine a treste medzi obvineným Miroslavom Navrátilom a prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry. Uložil mu trest odňatia slobody vo výmere ôsmich rokov so zaradením do ústavu na výkon trestu so stredným stupňom stráženia.



„ŠTS ho uznal za vinného zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov. Uložil mu tiež ochranný dohľad v trvaní troch rokov, ako i trest prepadnutia majetku,“ konštatovala pre TASR hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.



Rozhodnutie je právoplatné. Podmienkou dohody o vine a treste je totiž priznanie viny, vzdanie sa práva na verejný proces a možnosti sa voči rozsudku odvolať.