< sekcia Slovensko
M. Nemky: ŠÚ SR spracoval výsledky referenda spoľahlivo
Celý proces spracovania výsledkov od prvej okrskovej zápisnice až po republikovú zápisnicu trval tri hodiny a 11 minút.
Autor TASR
Bratislava 5. júla (TASR) - Štatistický úrad (ŠÚ) SR spracoval výsledky sobotného (4. 7.) referenda bez komplikácií a bez akýchkoľvek incidentov. Na nedeľnej tlačovej konferencii o tom informoval predseda ŠÚ SR Martin Nemky. Celý proces spracovania výsledkov od prvej okrskovej zápisnice až po republikovú zápisnicu trval podľa jeho slov tri hodiny a 11 minút.
„Celý proces prebehol korektne, bez komplikácií a plne v súlade s platnou legislatívou. Výsledky sme spracovali spoľahlivo, nezávisle a bez akýchkoľvek incidentov,“ uviedol Nemky. Prvú okrskovú zápisnicu v informačnom systéme spracovali v sobotu o 22.07 h z volebného okrsku v obci Dedačov v okrese Humenné. Posledná okrsková zápisnica bola spracovaná v nedeľu o 1.02 h z okrsku číslo 35 v Trenčíne.
Na volebnom portáli ŠÚ SR www.volbysr.sk sú zverejňované definitívne výsledky referenda. Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán v nedeľu potvrdila neplatnosť referenda. Zúčastnilo sa na ňom 16,13 percenta voličov. Na platnosť referenda je potrebná viac ako 50-percentná účasť.
„Celý proces prebehol korektne, bez komplikácií a plne v súlade s platnou legislatívou. Výsledky sme spracovali spoľahlivo, nezávisle a bez akýchkoľvek incidentov,“ uviedol Nemky. Prvú okrskovú zápisnicu v informačnom systéme spracovali v sobotu o 22.07 h z volebného okrsku v obci Dedačov v okrese Humenné. Posledná okrsková zápisnica bola spracovaná v nedeľu o 1.02 h z okrsku číslo 35 v Trenčíne.
Na volebnom portáli ŠÚ SR www.volbysr.sk sú zverejňované definitívne výsledky referenda. Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán v nedeľu potvrdila neplatnosť referenda. Zúčastnilo sa na ňom 16,13 percenta voličov. Na platnosť referenda je potrebná viac ako 50-percentná účasť.