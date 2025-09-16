< sekcia Slovensko
M. Oľha: FPU v budúcom roku rozdelí v 10 programoch 30 miliónov eur
Zásady prerozdelenia finančných prostriedkov FPU pre rok 2026 budú pozostávať z desiatich programov, pričom všetky budú obsahovať ďalšie podprogramy.
Autor TASR
Banská Bystrica 16. septembra (TASR) - Fond na podporu umenia (FPU) chce v roku 2026 rozdeliť v rámci desiatich programov dotácie vo výške približne 30 miliónov eur. Na tlačovej konferencii v Banskej Bystrici o tom v utorok informoval predseda rady FPU Matúš Oľha s tým, že snahou fondu je podporiť všetky segmenty umenia.
Zásady prerozdelenia finančných prostriedkov FPU pre rok 2026 budú pozostávať z desiatich programov, pričom všetky budú obsahovať ďalšie podprogramy. Fond plánuje podporiť divadlo, tanec, hudbu, výtvarné a vizuálne umenie, literatúru a tiež prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty či predstavenia. Samostatný program bude venovaný podpore tradičnej kultúry a kultúrno-osvetovej činnosti, podpore kultúrneho dedičstva, pamäťových inštitúcií, knižníc či múzeí a galérií a tiež podpore verejných umeleckých aktivít vysokých škôl.
„Významným momentom podpory je podpora detí a mládeže, ktorá v predchádzajúcej štruktúre chýbala. Je to podstatná investícia do budúcnosti našej kultúry a národa,“ uviedol Oľha. Ako dodal, ďalšie programy sa budú týkať podpory kultúrnej infraštruktúry, mladých začínajúcich umelcov, vedy a výskumu. Jeden z programov bude zameraný aj na priority Ministerstva kultúry SR, medzi ktoré boli zaradené podujatia nadregionálneho významu, míľniky slovenských národných dejín či osobností, kultúra znevýhodnených skupín či Slovákov v zahraničí.
Poverený riaditeľ FPU František Kornaj na tlačovej konferencii skonštatoval, že od nástupu do funkcie musel vo fonde riešiť viacero problémov. „Za tri mesiace sme znížili schvaľovanie výziev, ich plnenie a vyplácanie zo sklzu štyroch mesiacov na vyplácanie a plnenie v čase,“ priblížil Kornaj. Ako dodal, v rámci podpory za rok 2025 FPU doposiaľ vyplatila približne 2350 zmlúv v celkovej sume viac ako 22 miliónov eur a začiatkom septembra fond vyhlásil výzvu na kultúrnu infraštruktúru vo výške piatich miliónov eur.
Plánované zmeny v štruktúre podporovanej činnosti FPU na rok 2026 v ostatných týždňoch kritizovali samosprávy, kultúrna a akademická obec i časť politickej opozície. Hovorili o cielenej likvidácii podstatnej časti kultúry, ohrození zriaďovanej i nezriaďovanej kultúry a riziku vyhasínania kultúrnych aktivít v regiónoch. Požadovali tiež partnerský prístup, sfunkčnenie fondu a jeho nezávislosť i transparentnosť. FPU obavy odmieta a vyjadrenia považuje za neférové.
„Naša snaha je podporiť všetky segmenty umenia, nevynechali sme nič podstatné. Podporujeme veci naprieč všetkých foriem umenia, tak alternatívne ako aj klasické,“ skonštatoval Oľha. V reakcii na kritiku o chýbajúcej transparentnosti pri príprave zmien a absencii odbornej diskusie uviedol, že štruktúra podpory FPU sa ani v minulosti nepripravovala v diskusii so širokou kultúrnou obcou. „Tejto diskusie sa dožadujú až teraz, keď cítia, že sa menia toky, a to, čo oni považovali za svoje je zrazu posunuté širokej verejnosti, ktorá sa v minulosti veľmi často a márne domáhala podpory a nikdy ju nedostala,“ povedal predseda rady FPU.
