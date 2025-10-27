< sekcia Slovensko
M. Para: Inšpekcia obvinila vyšetrovateľa zo zneužívania právomoci
Obvinenie sa podľa advokáta týka toho, že obvinený cielene zatajil existujúce dôkazy.
Autor TASR
Bratislava 27. októbra (TASR) - Úrad inšpekčnej služby (ÚIS) obvinil vyšetrovateľa bývalej Národnej kriminálnej agentúry Milana S. zo zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Na sociálnej sieti o tom informoval advokát Marek Para, ktorý je v tomto prípade poškodený. Obvinenie potvrdil aj ÚIS.
Obvinenie sa podľa advokáta týka toho, že obvinený cielene zatajil existujúce dôkazy. Para tvrdí, že účelom bolo, aby sa nemohol efektívne brániť, bolo možné ho zadržať a následne vziať do väzby. „Navyše, obvinený Milan S., aj keď sme už zistili, že existujú dôkazy v môj prospech, ktoré majú význam pre rozhodnutie vo veci samotnej, tieto napriek mojim opakovaným žiadostiam stále odmietal zabezpečiť a držal ich takpovediac ‚pod zámkom‘ vo svojej zásuvke ... jeho konanie mu vytkol tak Špecializovaný trestný súd, ako aj Najvyšší súd Slovenskej republiky, keď odmietli obžalobu na moju osobu ako neopodstatnenú,“ zhrnul Para.
Hovorkyňa policajnej inšpekcie Andrea Dobiášová spresnila, že obvinený Milan S. mal ako vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry v roku 2022 zneužiť svoju právomoc a nezákonne, účelovo väzobne stíhať advokáta Mareka Paru pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. „Uvedené trestné stíhanie advokáta Mgr. Mareka Paru bolo prokurátorom Krajskej prokuratúry Bratislava v mesiaci apríl 2025 zastavené, keďže sa nestal skutok, pre ktorý sa viedlo trestné stíhanie. Rozhodnutie prokurátora Krajskej prokuratúry Bratislava potvrdila aj Generálna prokuratúra Slovenskej republiky,“ pripomenula Dobiášová. V prípade preukázania viny hrozí Milanovi S. trest odňatia slobody v rozmedzí sedem až 12 rokov.
Obvinenie Milana S. svedčí podľa jeho advokáta Petra Kubinu o dôkaznej i argumentačnej núdzi v tíme Veritas ÚIS a súčasne o snahe kriminalizovať tzv. čurillovcov za každú cenu a bez ohľadu na zákon, dôkazy i elementárnu logiku. „Vysporiadame sa s ním rovnako ako so všetkými doteraz vznesenými obvineniami. Proti obvineniu využijeme všetky zákonné prostriedky na dosiahnutie jeho zrušenia,“ ozrejmil Kubina na sociálnej sieti.
