Patakyová navrhuje krízovému štábu opatrenia v rómskych komunitách

Bratislava 31. marca (TASR) – Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová navrhuje ústrednému krízovému štábu opatrenia v zariadeniach pre seniorov a v marginalizovaných rómskych komunitách. Informovala o tom Michaela Pavelková z Kancelárie verejného ochrancu práv.



„Som presvedčená, že ochrana života a zdravia obyvateľov je v súčasnosti prvoradým záujmom nás všetkých. Aby sme tento cieľ mohli efektívne napĺňať aj vo vzťahu k najohrozenejším skupinám obyvateľov, je potrebné prijať okrem doteraz zavedených opatrení aj ďalšie, ktoré by špecificky chránili najzraniteľnejších z nás,“ uviedla Patakyová.



Krízový štáb by mal podľa Patakyovej presnejšie zadefinovať núdzový stav v zariadeniach pre seniorov. Taktiež by sa mali do zariadení zabezpečiť ochranné pomôcky. Patakyová apeluje aj na vyššiu informovanosť personálu.



Ombudsmanka žiada aj preverenie prístupu k pitnej vode v marginalizovaných komunitách. Odporučila tiež, aby sa pri rozdeľovaní štátnych hmotných rezerv vyčlenilo dostatočné množstvo ochranných prostriedkov aj pre terénnych pracovníkov.



„Považujem za kľúčové, aby boli na centrálnej úrovni vydané rámcové odporúčania pre obce a mestá, ako postupovať v čase, keď nastane situácia potvrdeného prípadu nákazy v niektorej z rómskych osád. Tieto odporúčania by mali zároveň reflektovať na požiadavku zásahu do základných práv v nevyhnutnej miere," povedala Patakyová.



Opatrenia prijaté v súvislosti s bojom proti šíreniu nákazy nového koronavírusu nesmú obmedzovať základné ľudské práva a slobody inak, ako ústavou predpokladaným spôsobom, podotkla ombudsmanka.