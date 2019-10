M. Patakyová tvrdí, že 50-dňové moratórium je mimoriadne neprimerané

Bratislava 29. októbra (TASR) - Novela zákona, ktorá by zakázala zverejňovanie prieskumov z aktuálnych 14 na 50 dní pred voľbami, by porušila hneď niekoľko základných práv a slobôd, konkrétne právo verejnosti na informácie či slobodu slova a slobodu prejavu, ale aj slobodu podnikania prieskumných agentúr. Tvrdí to verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová, ktorá na sociálnej sieti uviedla, že 50-dňové obmedzenie je mimoriadne neprimerané a v konečnom dôsledku zasahuje do slobodného rozhodovania voličov a voličiek.



Slobodné voľby neznamenajú podľa Patakyovej len slobodu výberu, ale aj slobodu rozhodovania sa. "Voliči a voličky sa rozhodujú na základe informácií, pričom určitú časť nebudú mať pre 50-dňové moratórium k dispozícii. Ak sa rozhodujú na základe preferencií, je to ich právo a Národná rada SR nemá prečo do tohto práva v takomto rozsahu zasahovať," tvrdí verejná ochrankyňa práv.



Už doteraz platná dĺžka moratória sa podľa nej pohybuje na hranici ústavnosti. "Svedčí o tom aj skutočnosť, že v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami sme boli aj so súčasným 14-dňovým zákazom skôr výnimkou. Podľa výskumu Európskeho združenia pre marketingový výskum a výskum verejnej mienky je priemerná dĺžka moratória na zverejňovanie prieskumov verejnej mienky v Európe menej ako tri dni," povedala Patakyová s tým, že najdlhšie moratórium v Európe má Čierna Hora, v ktorej sa prieskumy verejnej mienky nesmú zverejňovať 15 dní pred voľbami. "Zavedením 50-dňového moratória sa tak absolútne vymykáme akýmkoľvek štandardom na starom kontinente. Neštandardné je tiež to, že k takejto zmene dochádza zhruba štyri mesiace pred voľbami," poznamenala.



Poslanci Národnej rady SR v pondelok (28. 10.) odobrili predĺženie moratória na prieskumy zo 14 na 50 dní pred voľbami. Zmeny sa majú týkať už budúcoročných parlamentných volieb. Zákon prešiel hlasmi Smeru-SD, SNS, ĽSNS a niekoľkých ďalších poslancov. Opozícia a väčšina klubu Mosta-Híd bola proti.



Koaličný poslanec Peter Kresák z Mosta-Híd predpokladá, že právna norma skončí na Ústavnom súde. V takom prípade vidí Kresák veľkú šancu na úspech.