M. Peciar žiada prezidentku, aby vykonala akt odvolania rektora STU

Bratislava 19. apríla (TASR) - Predseda Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity (AS STU) v Bratislave Marián Peciar žiada prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, aby bezodkladne vykonala formálny akt odvolania rektora STU Miroslava Fikara. Tvrdí, že hlave štátu v tom už nebránia žiadne právne skutočnosti. TASR o tom informoval Peciar.



"Naša univerzita potrebuje uzavrieť túto nešťastnú kapitolu svojej histórie a v týchto pre školstvo zložitých časoch sa rozvíjať. Súčasná situácia, keď politici takmer šesť mesiacov zdržujú a umelo udržujú rektora STU vo funkcii, spochybňuje samotné princípy fungovania akademickej samosprávy, morálne rozkladá našu univerzitu, ale začína aj priamo ohrozovať jej fungovanie, brzdí a eliminuje procesy prijímania dôležitých krokov, zásadných rozhodnutí a dokumentov," tvrdí predseda AS STU. Zároveň vyzval prezidentku, aby sa postavila na stranu demokracie, zákona, etiky a morálky a bezodkladne konala v súlade so zákonom a demokratickým rozhodnutím akademickej samosprávy a Fikara bezodkladne odvolala z funkcie rektora STU.



Peciar pripomenul, že AS STU 26. októbra 2020 schválil návrh na odvolanie Fikara z funkcie rektora STU. Následne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR do začiatku februára preverovalo proces odvolania a rozhodnutie AS STU. Poukázal aj na rozhodnutie hlavy štátu, ktorá uviedla, že počká na rozhodnutie súdu, na ktorý sa rektor STU ako občan Miroslav Fikar obrátil. Ako dodal Peciar, právny zástupca AS STU a STU prezidentke 9. apríla doručil rozhodnutie súdu, ktorý odmietol žalobu občana Fikara proti STU, ktorej štatutárnym zástupcom je Fikar.