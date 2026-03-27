< sekcia Slovensko
M. Pekár vyzýva komisiu na zrušenie pozastavenia jeho členstva v PS
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 27. marca (TASR) - Exposlanec Národnej rady SR za opozičné PS Martin Pekár vyzýva rozhodcovskú komisiu, aby bezodkladne zrušila rozhodnutie vedenia hnutia o pozastavení jeho členstva v PS. Vo svojom stanovisku zároveň Pekár kritizoval postup rozhodcovskej komisie, ktorá mu podľa jeho slov stanovila 48-hodinovú lehotu na vyjadrenie sa k podnetom, na základe ktorých mu bolo pozastavené členstvo. Požiadal o jej predĺženie minimálne na sedem dní.
„Stanovenú lehotu považujem za neprimeranú, svojvoľnú a v priamom rozpore so základnými princípmi spravodlivého procesu. V takto krátkom čase nie je objektívne možné riadne sa oboznámiť s tvrdeniami, zabezpečiť dôkazy a pripraviť kvalifikovanú obhajobu,“ zdôraznil Pekár. Podľa jeho vyjadrenia ide o komplexný prípad obsahujúci viaceré skutkovo a právne odlišné tvrdenia, ktoré si vyžadujú detailnú analýzu, konzultáciu s právnym zástupcom a dôkladnú prípravu dôkazov. Zároveň upozornil, že lehota nevyplýva zo stanov hnutia ani z iných vnútorných predpisov.
„Vzniká dôvodná obava, že podnet je účelovo konštruovaný s cieľom ovplyvniť vnútrostranícke procesy pred snemom. O to viac je nevyhnutné, aby som mal dostatočný čas na jeho vecné a dôkazné vyvrátenie,“ doplnil. Vyzval rozhodcovskú komisiu, aby bezodkladne zrušila rozhodnutie o pozastavení jeho členstva. „Snem je najvyšším demokratickým orgánom hnutia a musí zostať priestorom slobodnej súťaže názorov,“ zdôraznil.
Hnutie minulý týždeň TASR potvrdilo pozastavenie Pekárovho členstva a podanie podnetu na rozhodcovskú komisiu, čo je nevyhnutný krok na jeho vylúčenie. Hovorilo o podnetoch súvisiacich s pôvodom Pekárovho majetku, nevhodnom správaní voči členkám a zamestnankyniam hnutia či opakovanom porušení pravidiel predvolebnej vnútrostraníckej kampane. Pekár to odmieta.
