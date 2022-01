M. Radačovský: Európa by mala byť pre prípadné krízy lepšie pripravená

Bratislava/Štrasburg 26. januára (TASR) - Doterajší vývoj pandémie COVID-19 ukazuje, že Európa by mala byť pre prípadné krízy lepšie pripravená. Vyhlásil to slovenský europoslanec Miroslav Radačovský.



Posilnenie úlohy Európskej agentúry pre lieky (EMA) z hľadiska pripravenosti na krízy a krízového riadenia sa podľa neho preto javí ako nevyhnutné. "Zdá sa, že pokiaľ zdravie a riešenie problémov s pandémiami ponecháme výlučne na národné štáty, vzniká akýsi medzinárodný chaos," povedal Radačovský. Podporuje preto posilnenie právomocí EMA.



Európsky parlament vo štvrtok 20. januára schválil posilnenie právomocí EMA. Posilnenie tejto agentúry do svojich odporúčaní zahrnul aj tretí občiansky panel Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE). Táto iniciatíva občanom jednotlivých členských krajín umožňuje vyjadriť sa k budúcnosti EÚ.



Štyri občianske panely svoje odporúčania predložia Európskemu parlamentu. Neskôr budú zahrnuté do záverečnej správy, ktorú pripraví na jar 2022 výkonná rada konferencie.