M. Redecha: Vakcinácia proti HPV vírusu má význam v každom veku ženy

Bratislava 14. septembra (TASR) - Vakcinácia proti HPV vírusu má význam nielen v 12. roku, keď sa plošne vakcinuje, ale v ktoromkoľvek veku ženy. Pre TASR to uviedol prezident Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti Martin Redecha.



Odborník vysvetlil, že vakcinácia proti HPV vírusu je plošne zaužívaná v 12. roku života dievčat. Zdôvodnil to tým, že jednak dievčatá ešte neboli pravdepodobne infikované týmto vírusom. "Podstatná je hlavne imunitná reakcia organizmu vyvíjajúceho sa v tomto období. Je taká intenzívna, že sa vytvárajú vysoké hladiny protilátok a je mimoriadne účinná. Ale obrovské štúdie o množstvách zaočkovaných vo svete ukazujú, že vakcinácia má zmysel nielen u 12-ročných. Zmysel má počas celého života. A síce z tej skutočnosti, že po prekonaní viac ako 75 až 80 percent žien počas svojho života dôjde do kontaktu s HPV infekciou," komentoval.



Redecha tvrdí, že rakovina nevznikne, pretože imunitný systém rozpozná infekciu a eliminuje ju. Podľa jeho slov však u nejakého percenta žien infekcia pretrváva, ale po prekonaní infekcie imunitný systém nevytvára dostatočnú imunitu. Takáto žena môže byť kedykoľvek znova infikovaná. "Keď však ženu zaočkujeme, tak znova byť infikovaná nemôže, pretože je imúnna proti tomuto vírusu," vysvetlil.



Ako príklad uviedol príbeh 50-ročnej HPV pozitívnej ženy, ktorá má momentálne infekciu. Aj keď infekcia sa podľa jeho slov s veľkou pravdepodobnosťou počas niekoľkých mesiacov eliminuje imunitným systémom samotného organizmu, táto žena môže byť znova infikovaná. "Ak ju zaočkujem, tak tú prirodzenú infekciu, ktorá už tam je, organizmus tou imunitou zvládne, eliminuje. Ale medzitým sa vytvoria aj protilátky z vakcíny a nemôže byť znova infikovaná. Čiže vakcinácia proti HPV má význam nielen v 12. roku, keď sa plošne vakcinuje, ale v ktoromkoľvek veku," zdôraznil.



Percento vakcinácie proti HPV je podľa odborníka na Slovensku minimálne. Vakcinácia 12-ročných dievčat proti HPV vírusu je schválená v očkovacom kalendári len od začiatku roka 2019. Množstvo zaočkovaných u nás je podľa Redechu pod hranicou toho, ako je to vo vyspelých západných krajinách.



HPV vírus zdravého, imunitne silného človeka nenapadne, potrebuje na to rizikové faktory, ktoré umožnia, aby sa uplatnil. Medzi ne patria oslabená imunita, fajčenie, infekcia HIV či faktory súvisiace so sexuálnym stykom, napríklad vyšší počet sexuálnych partnerov.



Vírus spôsobuje rakovinu krčka maternice. Tá je jedinou rakovinou, na ktorú existuje očkovanie a kde v prevencii zohrávajú dôležitú úlohu pravidelné prehliadky u gynekológa a vyšetrenie steru krčka maternice.