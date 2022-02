M. Saloň: SIS si robila svoju činnosť v zmysle zákona tak, ako mala

Bratislava 24. februára (TASR) – Slovenská informačná služba (SIS) si robila svoju činnosť v zmysle zákona tak, ako mala. Predseda výboru na kontrolu činnosti SIS Marián Saloň (Smer-SD) to uviedol po štvrtkovom mimoriadnom rokovaní výboru. Zvolal ho v súvislosti so situáciou okolo odposluchov vyšetrovateľov NAKA a vyjadreniami predstaviteľov koalície, ktorí spochybňovali ich význam.



"Môžem len skonštatovať, že SIS si robila svoju činnosť v zmysle zákona tak, ako mala. Pri monitorovaní určitých sledovaných činností tieto informácie a všetky potrebné veci odstúpila zákonným príjemcom," priblížil šéf výboru.



Saloň hovorí, že informačno-technické prostriedky, ktoré sa spomínajú v uznesení Generálnej prokuratúry (GP) SR v súvislosti s vyšetrovateľmi Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), boli použité Úradom inšpekčnej služby (ÚIS). "To znamená, že informácie, ktoré predtým získala SIS z informačno-technických prostriedkov, odstúpila zákonným príjemcom a tam úloha SIS skončila," zdôraznil. Inšpekčná služba podľa jeho slov na realizáciu odposluchov musela získať súhlas súdu.



Predseda parlamentného výboru na kontrolu SIS avizoval jeho zvolanie ešte počas utorkového (22. 2.) odvolávania ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO). V súvislosti s obhajobou ministra pri jeho odvolávaní v Národnej rade (NR) SR sa pýtal, či SIS nezneužila svoje právomoci, ak teda podľa koalície nie je pravda, čo sa píše v uznesení GP SR v trestnej veci obvinenej skupiny vyšetrovateľov NAKA zo zneužívania právomocí verejného činiteľa.