M. Schmidt: Rok 2020 sme ako dizajnéri zvládli, no mnohí veľmi utrpeli

Snímka z výstavy Human by Design s podtitulom Sonda do sociálnych a metodických inovácií v dizajne v Galérii dizajnu Satelit v Bratislave Foto: TASR - Dano Veselský

Snímka z výstavy DESIGN IS NOW ! v Galérii dizajnu Satelit v Bratislave 7. júla 2020. Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 31. mája (TASR) - Slovenské centrum dizajnu (SCD) napriek nepriaznivej epidemickej situácii naplnilo všetky aktivity, ktoré boli predmetom kontraktu s Ministerstvom kultúry (MK) SR. Vyplýva to zo správy o činnosti a hospodárení príspevkovej organizácie za rok 2020, ktorú vo forme verejného odpočtu prezentoval v pondelok poverený riaditeľ Maroš Schmidt.hovorí k covidovému roku, ktorý neovplyvnil dizajnérov riešiacich komunikačný dizajn či multimédiá.priblížil.Schmidt pripomenul, že SCD i v minulom roku organizovalo Národnú cenu za dizajn - Komunikačný dizajn, jedinú cenu, ktorú na Slovensku udeľujú v rámci štátnej inštitúcie.uviedol k národnej cene s tým, že v SCD sa snažili upraviť jej štatút, čo však nebolo možné. Vyhlasovateľovi sa však podarilo rozšíriť oblasti popri základných kategóriách. Podľa Schmidta sa neustále zvyšuje počet a úroveň prihlásených prác.Šéf SCD ďalej informoval o úspešnom uzatvorení najväčšieho projektu medzinárodnej spolupráce v dejinách organizácie - Dizajn a inovácie - Cezhraničná spolupráca inštitúcií dizajnu v digitálnej dobe, podporeného v programe spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko 2014 - 2020. Najviditeľnejším výstupom cezhraničnej spolupráce v zahraničí bola výstava Human by Design - výstava udržateľného dizajnu v Múzeu úžitkových umení (MAK) vo Viedni, ktorú počas niekoľkých dní videlo 3378 návštevníkov.Vlani sa SCD intenzívne pripravovalo aj na 30. výročie svojho založenia a s tým súvisiaci aktuálny Rok slovenského dizajnu. V oblasti prezentačných a vzdelávacích aktivít SCD je najviditeľnejším pravidelným výstavným programom v galérii dizajnu Satelit a programy pre verejnosť.zdôraznil.V rámci štatistického zisťovania dosahu pandémie na sektor dizajnu zohralo SCD podľa svojho riaditeľa významnú úlohu pri zbere dát i v pracovnej skupine MK SR. V dôsledku pandémie vznikla výstava a zároveň platforma Design is now!, ktorej cieľom bolo zmierniť dôsledky pandémie na dizajnérov.Schmidt ďalej pripomenul, že v SCD vlani vysúťažili a spustili nový zbierkový systém Museion pre Slovenské múzeum dizajnu (SMD). Obzvlášť hrdý je, že sa vydaril projekt softvéru H.U.R.B.A.N. Selector, ktorý dokáže hybridizovať tvary v zbierkach SMD. To vlani získalo zbierkové predmety v celkovej hodnote 45.789 eur.Vlani realizovalo SCD šesť veľkých výstav. Bola medzi nimi i výstava Kultúra v karanténe, ktorú si mohli pozrieť okoloidúci vo výkladoch galérie Satelit.poznamenal k výstave, v ktorej dizajnéri reagovali na problém napríklad návrhmi masiek, štítmi či návrhmi, ako riešiť sociálnu izoláciu herným priemyslom.Inštitúcia hospodári podľa riaditeľa veľmi zodpovedne, za rok 2020 SCD dosiahlo v rámci svojej hlavnej činnosti zisk vo výške 2408,10 eura.