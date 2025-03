Šimečka: Vláda SR nerozvíja partnerstvá s najbližšími spojencami

Bratislava 4. marca (TASR) - Pre spravodlivý mier aj bezpečnosť Slovenska je kľúčová Európa a kvalitné a silné partnerstvá s našimi najbližšími spojencami, ako je Česká republika, Poľsko, Nemecko, Francúzsko či Veľká Británia. Vláda Roberta Fica (Smer-SD) však nič z toho nerozvíja. Vyhlásil to líder opozičného PS Michal Šimečka v reakcii na rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa pozastaviť vojenskú pomoc Ukrajine.



"Donald Trump pozastavil vojenskú pomoc Ukrajine. Pre spravodlivý mier, ale aj pre bezpečnosť Slovenska je dnes absolútne kľúčová Európa. Potrebujeme kvalitné a silné partnerstvá s našimi najbližšími spojencami - Českom, Poľskom, Nemeckom, Francúzskom, Veľkou Britániou... Lenže vláda Roberta Fica nič z toho nerozvíja. So všetkými sa rozhádala, na všetkých kašle, dokonca sa vyhráža zablokovaním spoločných európskych rozhodnutí," vyhlásil Šimečka v stanovisku, ktoré TASR zaslali z mediálneho oddelenia PS.



Šéf PS kritizuje, že Slovensko "nesedí" pri stole. "Veci sa dejú bez nás, sme totálne izolovaní, nechaní napospas Putinovi s Trumpom. Dá sa to nazvať jediným spôsobom - Fico zradil záujmy Slovenska," skonštatoval.



Trump podľa zahraničných médií v pondelok (3. 3.) nariadil dočasne pozastaviť poskytovanie vojenskej pomoci Ukrajine. Obnovená bude môcť byť po tom, keď ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj Trumpa presvedčí, že má skutočný záujem na mierových rokovaniach s Ruskom. Médiá sa odvolali na nemenovaného predstaviteľa Bieleho domu. Rozhodnutie Trumpovej administratívy sa má týkať financovania nových dodávok zbraní na Ukrajinu.



Fico v pondelok uviedol, že ak si Rusko so Spojenými štátmi chcú vytvoriť "nejaké zázemie", treba ich nechať komunikovať a následne sa v určitom okamihu môže pridať Ukrajina aj Európa. Zároveň informoval, že vláda súhlasí so zvyšovaním obranyschopnosti Európskej únie a Európy ako celku. Nesúhlasí však s vojenskou ani finančnou podporou Ukrajiny.