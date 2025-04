M. Šimečka: Obrovské množstvo Rómov denne čelí diskriminácii

Bratislava 8. apríla (TASR) - Obrovské množstvo Rómov žijúcich na Slovensku denne čelí diskriminácii, ako aj otvorenej či skrytej nenávisti. Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov to v utorok povedal šéf opozičného PS Michal Šimečka. Poslankyňa Ingrid Kosová (PS) pripomenula, že vo vylúčených komunitách je problém s generačnou chudobou. V takejto spoločnosti sa podľa nej ľahko darí škodlivým stereotypom. Dodala, že Slovensko zlyháva v inklúzii.



Každý člen rómskej komunity si podľa Šimečku zaslúži rovnosť a dôstojné podmienky na život. Ak ich nemá, dopláca na to celá krajina. „Je to škoda pre celú krajinu, pre celé Slovensko, pretože strácame potenciál, mrháme talentom ľudským, pracovným, ekonomickým, mrháme možnosťami desiatok tisíc ľudí, ktorí by vedeli prispieť k rozvoju našej krajiny, vedeli by prispieť k ekonomike a boli by pre nás všetkým obohatením, ak by mali rovnosť a dôstojné podmienky na život,“ skonštatoval.



Kosová pripomenula, že podľa atlasu rómskych komunít žije na Slovensku približne 440.000 Rómov, z toho vyše polovica žije integrovaným spôsobom, no pre väčšinovú spoločnosť sú neviditeľní. „Z viac než 900 vylúčených komunít 60 percent nemá prístup ku kanalizácii a viac ako 20 percent nemá prístup k pitnej vode. Toto má byť krajina, ktorá sa hlási k európskym hodnotám a radosti? Žijeme v spoločnosti, ktorá oslavuje rovnosť šancí, ale zabúda dodať, že nie každý má rovnakú štartovaciu líniu. Kto sa narodí v generačnej chudobe bez prístupu k základným potrebám, bez bezpečia, bez podpory, ten je od začiatku súťaže diskvalifikovaný,“ zdôraznila.



Poslankyňa Irena Bihariová (PS) skonštatovala, že Rómovia sú najpočetnejšou skupinou obetí trestných činov extrémizmu, vrátane násilných trestných činov s tragickými následkami, ale aj verbálneho podnecovania alebo internetovej šikany. „V neposlednom rade tie dôsledky vieme odčítať aj z početných prípadov policajnej brutality, ktorá je teda namierená voči Rómom,“ doplnila.



Medzinárodný deň Rómov bol prvýkrát vyhlásený v roku 1990 ako pripomenutie prvého Svetového kongresu Rómov, ktorý sa konal v prvej polovici apríla 1971 v Orpingtone pri Londýne.