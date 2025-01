M. Šimečka oceňuje apel prezidenta na riešenie problémov ľudí

Bratislava 1. januára (TASR) - Líder opozičného hnutia PS Michal Šimečka oceňuje apel prezidenta SR Petra Pellegriniho na riešenie problémov ľudí na Slovensku. Uviedol to v reakcii na novoročný príhovor hlavy štátu. Ocenil by však, ak by prezident podnikol aj aktívne kroky.



"Za kľúčovú pasáž v prejave prezidenta považujem výzvu vláde, nech konečne začne riešiť problémy ľudí tu doma, na Slovensku. Lebo tých problémov je veľa, ktoré ľudí trápia a predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) sa namiesto toho venuje zahraničnopolitickým avantúram, ktoré iba poškodzujú záujmy SR a unášajú nás niekam na východ," skonštatoval.



Šimečka zároveň skritizoval novoročný príhovor premiéra. Fico ním podľa jeho slov dokázal, že zabudol, čo je jeho základnou povinnosťou. "Znovu hovorí iba o sebe, fňuká, rozdáva futbalové metafory, hovorí o nepriateľoch a geopolitike. Zabudol, že jeho prácou - za ktorú dostáva kráľovský plat a budúcu rentu - je zlepšovať život ľudí na Slovensku," podotkol.



Vyčítal premiérovi viaceré kroky. Hovoril o zlyhaní jeho vlády. Upozornil na dusiacu sa ekonomiku, rastúci dlh či zdražovanie. "O tomto mal premiér hovoriť a toto mu budeme my v PS denne pripomínať," dodal predseda PS.



Premiér aj prezident sa v stredu občanom prihovorili novoročným príhovorom. Fico v ňom okrem iného avizoval, že bude v roku 2025 pokračovať v politike orientovanej na všetky štyri svetové strany. Hlava štátu zase okrem iného zapriala vláde, aby chápala, že hlavné bremeno jej práce stále leží doma a nie v zahraničí.