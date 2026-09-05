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M. Šimečka odmieta vládu so Smerom-SD, označil to za absurditu
Pellegrini v sobotu v rozhlase uviedol, že by Slovensku prospela veľká koalícia dvoch alebo troch strán.
Autor TASR
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Bratislava 5. septembra (TASR) - Predseda opozičného PS Michal Šimečka odmieta vládu s koaličným Smerom-SD. Výrok prezidenta SR Petra Pellegriniho označil za absurditu. Hlava štátu v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy uviedla, že široká koalícia naprieč politickým spektrom by Slovensku prospela. Šimečka to uviedol na sociálnej sieti.
„Smer je najväčšou brzdou lepšieho života na Slovensku. Vládne tu 16. rok a kvôli nemu upadá životná úroveň našich ľudí, ich zdravie, bezpečie, prepadáme sa prakticky v každom rebríčku Európskej únie až niekam na dno. Slovensko potrebuje zmenu k lepšiemu. Prvý krok tejto zmeny je porážka Smeru vo voľbách 2027 a vyprevadenie tejto strany do politického dôchodku. Až vtedy príde skutočná nádej a vízia na lepší život ľudí na Slovensku,“ vyhlásil.
Na prezidentovo vystúpenie reagovala aj predsedníčka opozičnej strany Za ľudí Veronika Remišová. Pellegrini v relácii podľa nej predviedol, ako si predstavuje nadstraníckosť svojej funkcie. „Vláde Roberta Fica sa vyhol oblúkom, zato rozdával všeobecné poučenia o suchu, extrémizme či vojne na Ukrajine,“ myslí si.
Pellegrini v sobotu v rozhlase uviedol, že by Slovensku prospela veľká koalícia dvoch alebo troch strán. Z jeho slov bolo zrejmé, že tým myslel PS a Smer-SD. Dodal, že na takúto koalíciu by na oboch stranách museli byť silní lídri.
„Smer je najväčšou brzdou lepšieho života na Slovensku. Vládne tu 16. rok a kvôli nemu upadá životná úroveň našich ľudí, ich zdravie, bezpečie, prepadáme sa prakticky v každom rebríčku Európskej únie až niekam na dno. Slovensko potrebuje zmenu k lepšiemu. Prvý krok tejto zmeny je porážka Smeru vo voľbách 2027 a vyprevadenie tejto strany do politického dôchodku. Až vtedy príde skutočná nádej a vízia na lepší život ľudí na Slovensku,“ vyhlásil.
Na prezidentovo vystúpenie reagovala aj predsedníčka opozičnej strany Za ľudí Veronika Remišová. Pellegrini v relácii podľa nej predviedol, ako si predstavuje nadstraníckosť svojej funkcie. „Vláde Roberta Fica sa vyhol oblúkom, zato rozdával všeobecné poučenia o suchu, extrémizme či vojne na Ukrajine,“ myslí si.
Pellegrini v sobotu v rozhlase uviedol, že by Slovensku prospela veľká koalícia dvoch alebo troch strán. Z jeho slov bolo zrejmé, že tým myslel PS a Smer-SD. Dodal, že na takúto koalíciu by na oboch stranách museli byť silní lídri.