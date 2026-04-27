Šimečka informoval o trestnom oznámení v súvislosti s Projektom Fórum
Kriminálny úrad finančnej správy na politickú objednávku lustroval, vlámal sa do účtov občianskeho združenia aj mojej mamy minulý rok a na základe toho sa celé toto spustilo, uviedol Šimečka.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 27. apríla (TASR) - V súvislosti s rozpracovaním občianskeho združenia Projekt Fórum Kriminálnym úradom finančnej správy (KÚFS) bude podané trestné oznámenie. Avizoval to líder opozičného PS Michal Šimečka, ktorého mama je štatutárkou združenia. Poukázal pritom na zistenia Nadácie Zastavme korupciu, podľa ktorých dostalo analytické oddelenie KÚFS pokyn na vypracovanie správy o združení. Podanie trestného oznámenia avizovala nadácia.
„Kriminálny úrad finančnej správy na politickú objednávku lustroval, vlámal sa do účtov občianskeho združenia aj mojej mamy minulý rok a na základe toho sa celé toto spustilo,“ uviedol Šimečka. Ako doplnil, občianskemu združeniu poskytol pôžičku vo výške 5200 eur. Združenie mu neskôr vrátilo 5000 eur.
Podľa zistení Nadácie Zastavme korupciu publikovaných na jej webe mal KÚFS preverovať financie viacerých združení napriek tomu, že na to nemá kompetencie. Medzi združeniami má byť aj Projekt Fórum.
Finančná správa (FS) reagovala, že tvrdenia uvedené v článku nadácie sú nepravdivé. Označila ich za nepresné, skreslené a účelovo zavádzajúce. „KÚFS postupuje v každom prípade striktne v súlade s platnou legislatívou a internými riadiacimi aktmi. V predmetnej veci konal na základe viacerých podnetov a v plnom rozsahu svojich zákonných kompetencií,“ uviedla v stanovisku, ktoré TASR poskytol hovorca FS Daniel Kováč.
FS avizovala, že v danej veci podnikne právne kroky vrátane podania trestného oznámenia. „S ohľadom na už prebiehajúce konanie orgánov činných v trestnom konaní nie je možné v tejto fáze poskytovať bližšie informácie,“ dodala.
Nadácia Zastavme korupciu si za svojimi tvrdeniami stojí v plnom rozsahu. „Akúkoľvek účelovosť článku odmietame. A upozorňujeme, že v článku sme publikovali aj zistenia v neprospech Marty Šimečkovej,“ povedala Zuzana Petková z nadácie. Tvrdí, že stanovisko FS neobsahovalo žiadne argumenty ani informáciu, ktoré ich tvrdenia majú byť nepresné alebo zavádzajúce. „Namiesto toho nás chce zastrašiť trestným oznámením. Neuviedla však ani to, k akému trestnému činu podľa nej malo dôjsť,“ dodala.
