< sekcia Slovensko
M. Šimečka: Premiér potrebuje prekryť škandál s tendrom na záchranky
Predseda vlády v utorok uviedol, že NR SR by sa mala zaoberať podozreniami z ovplyvňovania slovenských parlamentných volieb zo strany Veľkej Británie.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 12. augusta (TASR) - Premiér SR Robert Fico (Smer-SD) potrebuje prekryť škandál s tendrom na záchranky. Skonštatoval to poslanec Národnej rady (NR) SR a líder opozičného PS Michal Šimečka. Uviedol to v reakcii na Ficove vyjadrenie o tom, že parlament by sa mal zaoberať podozreniami z ovplyvňovania parlamentných volieb zo strany Veľkej Británie.
„Fico je viditeľne zúfalý, potrebuje, aby sa hovorilo o čomkoľvek inom, než o tom obrovskom škandále, o tom dvojmiliardovom kšefte, teda o záchrankovom tendri. O tom by totiž mal rokovať parlament už v stredu (13. 8.), keď budeme odvolávať ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD),“ poznamenal.
Šimečka zároveň vyzval Fica, že ak chce, aby NR SR rokovala o vážnych problémoch Slovenska, tak nech nariadi poslancom Smeru-SD účasť na stredajšej schôdzi k odvolávaniu.
Predseda vlády v utorok uviedol, že NR SR by sa mala zaoberať podozreniami z ovplyvňovania slovenských parlamentných volieb zo strany Veľkej Británie. Chce, aby sa zistilo, nakoľko britská kampaň pomohla opozičnému hnutiu PS a či v tomto prípade nedošlo k prekročeniu limitu výdavkov na kampaň.
„Fico je viditeľne zúfalý, potrebuje, aby sa hovorilo o čomkoľvek inom, než o tom obrovskom škandále, o tom dvojmiliardovom kšefte, teda o záchrankovom tendri. O tom by totiž mal rokovať parlament už v stredu (13. 8.), keď budeme odvolávať ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD),“ poznamenal.
Šimečka zároveň vyzval Fica, že ak chce, aby NR SR rokovala o vážnych problémoch Slovenska, tak nech nariadi poslancom Smeru-SD účasť na stredajšej schôdzi k odvolávaniu.
Predseda vlády v utorok uviedol, že NR SR by sa mala zaoberať podozreniami z ovplyvňovania slovenských parlamentných volieb zo strany Veľkej Británie. Chce, aby sa zistilo, nakoľko britská kampaň pomohla opozičnému hnutiu PS a či v tomto prípade nedošlo k prekročeniu limitu výdavkov na kampaň.