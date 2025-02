M. Šimečka: Premiér potvrdil, že chaos pokračuje

Bratislava 27. februára (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) vo štvrtok priznal, že chaos v koalícii pokračuje. V reakcii na personálny návrh na zmenu vo vláde, ktorý premiér vo štvrtok predložil prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu, to uviedol predseda hnutia PS Michal Šimečka.



Opozičný líder upozornil, že premiér chcel už 17. februára získať pre garanciu podpory vlády 79 poslancov. "Dnes je 27. februára a konečne oznámil, že ich má horko-ťažko 76. De facto priznáva, že chaos pokračuje a má tú najtesnejšiu väčšinu, o ktorej sám vyhlasoval, že sa s ňou nijako nedá vládnuť," skonštatoval Šimečka. Je presvedčený, že jediným skutočným východiskom zo súčasnej situácie sú predčasné voľby.



Strana SaS pri okomentovaní predloženého návrhu použila aj nelogicky znejúce vyjadrenia, negujúce fakty. "Koalícia sa dohodla, že Huliak bude ministrom športu, Fico bude najvyšší morálny arbiter, slnko vyjde v noci, dážď padá nahor a Andrejovi každý rozumie," napísali liberáli na sociálnej sieti.



Podľa hnutia Slovensko prezident vo štvrtok rezignoval na svoje sľuby. "Pred voľbami sľuboval slušnosť a odbornosť. A za ministra športu ide vymenovať toho, ktorý nadáva ženám a do športu sa rozumie ako hus do piva," uviedlo hnutie Slovensko s tým, že štvrtkom Pellegrini iba potvrdil, že premiérovi "ide na ruku".



Premiér odovzdal vo štvrtok prezidentovi návrh na personálnu zmenu vo vláde. Jeho súčasťou je aj deklarácia o podpore vlády a jej programového vyhlásenia, ktorú podpísali štyria nezaradení poslanci Národnej rady (NR) SR. Verí, že o krátky čas prezidentovi predloží aj druhý personálny návrh. Súhlasí s hlavou štátu, že súčasťou rozhodnutia o personálnych návrhoch by mohla byť aj voľba predsedu NR SR.



Prezidentská kancelária potvrdila, že premiérov návrh sa týka aj odvolania ministra športu a cestovného ruchu SR Dušana Keketiho (nominant SNS), ktorého by mal v ministerskom kresle nahradiť nezaradený poslanec Rudolf Huliak.



